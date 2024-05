Teatrelli găzduiește, în premieră la București, spectacolul Zebra 2.0 de Saviana Stănescu, o producţie AnomalousCo & Wistaria Project (SUA)

Zebra 2.0 este o colaborare între două companii independente din SUA: AnomalousCo şi Wistaria Project.

Anomalous Co este un colectiv de performance transdisciplinar, preponderent feminin, care creează în colaborare lucrări originale la intersecția dintre teatru, new media, artele circului, instalații și performance-uri imersive și teatru muzical.

Wistaria Project este iniţiativa regizorului Jeremy Goren alături de o serie de artişti americani independenţi şi se axează pe crearea unor experienţe disruptive, care încurajează dezbaterea.

Spectacolul multimedia creat pe un text scris de Saviana Stănescu ridică întrebări despre inteligenţa artificială, umanitate, imigrare, apartenenţă şi conştiinţă. Urmărim o povestea fermecător de amuzantă a prieteniei ciudate dintre o inteligenţă artificială şi Zina - o femeie imigrantă care face curăţenie într-un laborator informatic.

Spectacolul urmăreşte cursul relaţiei dintre AI şi Zina pe parcursul a 50 de nopţi, timp în care între cei doi se leagă un dialog sincer despre limbaj, iubire, natura existenţei şi modul în care oamenii se tratează unii pe ceilalţi.

Prin această relație imposibilă, dar plină de simbolism, textul aduce în prim-plan teme actuale, precum impactul revoluțiilor tehnologice și biologice asupra identității umane, viața la granița dintre real și virtual, imigrația, sentimentul de apartenență și natura conștiinței, ridicând, totodată, întrebări esențiale despre înțelegerea umanității și a dilemelor sale contemporane.

„Ne dorim să aducem în faţa publicului bucureştean cât mai multe astfel de spectacole în care inovaţia ridică semne de întrebare şi îndeamnă la dezbatere. Obiectivul Teatrelli este acela de a crea şi a găzdui performance-uri care inspiră, care pun la îndoială chiar şi ceea ce considerăm a fi certitudini. Zebra 2.0 se încadrează perfect în această categorie de spectacol şi mă bucur că putem oferi comunităţii un astfel de prilej pentru dialog.“ declară Liviu Romanescu, Director artistic al Teatrelli.

Saviana Stănescu este o apreciată scriitoare româno-americană, cu premii obţinute la New York, care a fost inclusă în Indie Theatre Hall of Fame. În prezent, Saviana Stănescu predă scriere dramatică şi teatru contemporan la Ithaca College, după ce a susţinut vreme de 8 ani la New York University - Tisch School of the Arts, Columbia University, Fordham University, Strasberg Institute for Theatre&Film, Primary Stages - Einhorn School of Performing Arts (ESPA), Lark Transylvania Playwriting Camp, Centro Cultural Helénico - Mexico City, etc.

Piesele sale au fost montate la Teatrul Odeon şi Teatrul Naţional I. L. Caragiale din Bucureşti, iar în 2000, piesa “Apocalipsa Gonflabilă” a câştigat premiul UNITER pentru Cea mai bună piesă a anului.

Spectacolul este regizat de Jeremy Goren, performer şi producător din zona teatrului devised (creaţii colective) cu accent pe spectacole experimentale, cu tematică socială. Designul media este semnat de John Jannone, compozitor, producător de film, regizor de animaţie şi artist video.

Anul trecut, spectacolul Zebra 2.0 a fost prezentat la New York în cadrul Festivalului Ice Factory 2023, unul dintre cele mai importante festivaluri Off-Brodway, desfăşurat la New Ohio Theatre.

La finalul reprezentaţiei publicul este invitat la o discuţie cu echipa artistică pe teme legate de impactul inteligenţei artificiale în viaţa de zi cu zi. Discuţia va fi moderată de criticul de teatru Oana Cristea Grigorescu.