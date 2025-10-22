Teatrelli prezintă „Dual” la festivalul „Playing with Kantor” din Polonia

Evenimentul, curatoriat de Cristina Modreanu, explorează legăturile artistice și simbolice dintre teatrul românesc și moștenirea lui Tadeusz Kantor, aducând în dialog teme precum trecutul, trauma colectivă și expresiile contemporane ale teatrului experimental.

În cadrul festivalului, Teatrelli va prezenta spectacolul „Dual”, un performance despre prietenie semnat de Leta Popescu – un proiect care investighează dinamica relațiilor umane, empatia și vulnerabilitatea, printr-un limbaj scenic bazat pe mișcare, confesiune și dialog corporal. Reprezentația va avea loc în data de 23 octombrie, ora 18.30 la Cricoteka.

Performance-ul este construit pe baza unui concept creat de Leta Popescu, Bogdan Spătaru și Florin Fieroiu, și îi are ca performeri pe George Albert Costea, Mihaela Velicu și Vlad Udrescu.

„Dual” vorbește despre fragilitatea prieteniei și forța conexiunii dintre oameni, explorând granița dintre real și performativ, dintre intimitate și expunere. Spectacolul face parte din direcția artistică a Teatrelli de a susține creația contemporană și formatele experimentale de teatru și dans, în care publicul este invitat să participe la o experiență scenică directă și autentică.

Alături de „Dual”, în selecția festivalului se regăsesc și alte producții românești semnate de regizori importanți: „O trilogie a iubirii”, regia Andrei Șerban, producție a Teatrului Național „Lucian Blaga” Cluj-Napoca; „Apolodor”, regia Ada Milea, producție a Teatrului Național „Marin Sorescu” Craiova; precum și performance-ul colectiv „The School of Rest” realizat de Asociația Colectiv A.

Despre Festival

„Playing with Kantor: Romania – Spectres of the Past” este un eveniment interdisciplinar care reunește spectacole, instalații performative, proiecții, discuții și expoziții inspirate de moștenirea lui Tadeusz Kantor, una dintre figurile esențiale ale teatrului european de avangardă.

Festivalul este organizat de Cricoteka – Centre for the Documentation of the Art of Tadeusz Kantor, în parteneriat cu Institutul Cultural Român din Varșovia și ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București.

https://cricoteka.pl/en_us/playing-with-kantor-romania-spectres-of-the-past/