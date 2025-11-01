TEATRELLI prezinta o serie de evenimente desfășurate în jurul premierei „Supernormali / Supernormales” de Esther F. Carrodeguas

Proiectul a debutat acum cinci luni și a coagulat căutările comune ale echipelor de creație alături de echipa Teatrelli și de persoanele selectate în urma castingului organizat în luna iunie (performeri cu și fără diversitate funcțională). Încă de la început, mai mult decât experiența anterioară în teatru sau actorie, proiectul a mizat pe autenticitatea și dorința de a lucra într-un proces colaborativ de creație.

Regizoarea Mara Oprea, alături de distribuția mixtă formată din șase performeri și patru persoane cu diversitate funcțională, împreună cu Alex Gorghe (dramaturgia), Gabi Albu (scenografia) și Adrian Piciorea (sound design) construiesc un discurs scenic care îmbină empatia, umorul și criticile directe într-un demers artistic incluziv.

Rezultatul: un spectacol care aduce în prim-plan temele diversității funcționale și ale sexualității persoanelor cu dizabilități, într-o montare care depășește stereotipurile și promovează o perspectivă incluzivă și profund umană.

Așadar, născut într-un context în care tot mai multe voci militează pentru recunoașterea dreptului persoanelor cu diversitate funcțională la o viață afectivă și sexuală deplină, „Supernormali / Supernormales” – realizat în parteneriat cu Instituto Cervantes din București, alături de Consiliul Național al Dizabilității din România – chestionează convențiile sociale legate de „normalitate”. Un proiect care își propune nu doar să emoționeze, ci să schimbe percepții, deschizând un dialog real cu publicul.

Primele reprezentații, programate în 29 și 30 octombrie și 1 și 2 noiembrie la Teatrelli, vor fi accesibilizate în limbaj mimico-gestual și vor fi urmate de sesiuni de Q&A cu dramaturgi, jurnaliști culturali și specialiști în domeniul dizabilității și incluziunii sociale.

În cadrul aceluiași spațiu al diversității și incluziunii sociale prin arta contemporană, Teatrelli organizează în data de 30 octombrie, ora 12:00, dezbaterea „ARTIST TALK – Supernormali: despre viață, scenă și demnitate”, moderată de Mihaela Michailov, care îi are alături pe Esther F. Carrodeguas, pe regizoarea Mara Oprea, dramaturgul Alex Gorghe, precum și actori din distribuția spectacolului.

Dezbaterea propune o reflecție asupra responsabilității etice a dramaturgilor și creatorilor de teatru în reprezentarea diversității umane, discutând despre cum pot deveni textele și scenele teatrale spații ale incluziunii, vizibilității și empatiei.

„Etica dramaturgică presupune o reflecție constantă asupra felului în care textele și spectacolele reprezintă lumea, asupra responsabilității de a construi personaje și relații dincolo de clișee și discriminări. Supernormali este un exemplu de scriitură și practică scenică incluzivă, care deschide un dialog necesar despre vizibilitate și diversitate”, afirmă Mihaela Michailov.

Conferința este deschisă publicului larg, profesioniștilor din domeniul artelor spectacolului, studenților și tuturor celor interesați de temele incluziunii și eticii în artele performative.

Urmează patru zile de explorare a scenei ca spațiu de adresare și chestionare asupra unor problematici ardente: Viața intimă a persoanelor cu diversitate funcțională este subiect de pus pe tapet? Intimitatea, ca realitate intimă proprie trebuie expusă social? În ce fel se poate face accesibilizarea acestei categorii sociale?

Vă invităm să reflectăm asupra acestor întrebări într-un eveniment despre diversitatea reală a lumii în care trăim.

„Supernormali / Supernormales” de Esther F. Carrodeguas

regia: Mara Oprea

dramaturgia: Alex Gorghe

scenografia: Gabi Albu

sound design: Adrian Piciorea

Cu: Titus Alin Apostu, Ama Beschieru, Andrei Calu, Ruxandra Maniu, Miruna Gabriela Olteanu, Vlad Pânzaru, Nicoleta Profir, Loredana Stoian, Mihai Trăsnea, Miruna Vatamanu

O producție: Teatrelli

În parteneriat cu: Instituto Cervantes din București și Consiliul Național al Dizabilității din România

Mulțumiri: Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București

Despre piesă și autoare

Piesa demontează tabuurile și prejudecățile despre diversitatea funcțională, explorând un subiect delicat cu un stil ireverențios și direct. Scrisă în timpul unei rezidențe la Centrul Dramatic Național din Spania, piesa a fost apreciată pentru abordarea sa curajoasă și stilul incorect politic.

Esther F. Carrodeguas, născută în 1979 la Rianxo, este o dramaturgă, actriță și regizoare din Galicia. Pe lângă o carieră în teatru, este licențiată în jurnalism, iar lucrările sale reflectă adesea un interes pentru teme sociale. A câștigat Premiul Abrente în 2015 și a fost finalistă la Premiile Max pentru cea mai bună dramaturgă în 2023.

PROGRAMUL EVENIMENTULUI

29 octombrie | 20:00 | Teatrelli

„Supernormali / Supernormales” de Esther F. Carrodeguas, regia Mara Oprea, dramaturgia Alex Gorghe, scenografia Gabi Albu, sound design Adrian Piciorea.

Producător Teatrelli. În parteneriat cu Instituto Cervantes din București | 16+

Reprezentație urmată de o sesiune de Q&A cu Esther F. Carrodeguas

și cu echipa spectacolului.

Moderator: Liviu Romanescu, director artistic Teatrelli

30 octombrie | 12:00 | Teatrelli

Conferința „ARTIST TALK – Supernormali: despre viață, scenă și demnitate”

Cu: Esther F. Carrodeguas, Mara Oprea, Alex Gorghe,

actorii din distribuția spectacolului

Moderator: Mihaela Michailov, autoare de teatru,

critic în domeniul artelor performative, educatoare culturală

Partener: Instituto Cervantes din București

Accesul este liber, în limita locurilor disponibile.

30 octombrie | 19:00 | Teatrelli

„Supernormali / Supernormales” de Esther F. Carrodeguas, regia Mara Oprea, dramaturgia Alex Gorghe, scenografia Gabi Albu, sound design Adrian Piciorea.

Producător Teatrelli. În parteneriat cu Instituto Cervantes din București | 16+

Reprezentație urmată de o sesiune de Q&A cu dramaturgul Alex Gorghe,

cu regizoarea Mara Oprea și cu echipa spectacolului.

Moderator: Ionuț Sociu, dramaturg și jurnalist cultural

1 noiembrie | 19:00 | Teatrelli

„Supernormali / Supernormales” de Esther F. Carrodeguas, regia Mara Oprea, dramaturgia Alex Gorghe, scenografia Gabi Albu, sound design Adrian Piciorea.

Producător Teatrelli. În parteneriat cu Instituto Cervantes din București | 16+

Reprezentație urmată de o sesiune de Q&A cu Daniela Tontsch, președinta CNDR – Consiliul Național al Dizabilității din România și cu Daniela Dumitrescu, psiholog clinician și psihoterapeut cu formări în terapia cognitiv-comportamentală – Institutul de Formare și Educare Relațională

2 noiembrie | 19:00 | Teatrelli

„Supernormali / Supernormales” de Esther F. Carrodeguas, regia Mara Oprea, dramaturgia Alex Gorghe, scenografia Gabi Albu, sound design Adrian Piciorea.

Producător Teatrelli. În parteneriat cu Instituto Cervantes din București | 16+

Reprezentație urmată de o sesiune de Q&A cu echipa spectacolului

și cu Andreea Szabo – activistă în domeniul dizabilității, antreprenor și licențiată în psihologie, președinte al Asociației CMT (Charcot Marie Tooth) România.

Teatrelli este un proiect al Centrului de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București - creart. Ca spațiu cultural alternativ dedicat artelor spectacolului, Teatrelli se dezvoltă, din punct de vedere al strategiei curatoriale, într-un laborator artistic cu public, axat pe producții inovatoare de teatru și dans, serii de performance-uri work in progress, precum și de dialoguri culturale. Structura modulară a sălii permite ca fiecare nou spectacol să modifice set-up-ul spațiului, invitând publicul să descopere noi modalități de a experimenta și a recepta teatrul.

Vă așteptăm la evenimentele noastre din Piața Alexandru Lahovari, nr.7