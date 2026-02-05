Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” vă invită într-o incursiune fascinantă în lumea muzicală a lui Johann Strauss-fiul și a lui Emmerich Kálmán

Anul trecut, Teatrul de Operetă a sărbătorit bicentenarul nașterii lui Johann Strauss oferindu-i publicului spectator festivalul Re:Strauss. A fost ocazia ideală pentru o premieră inedită: Sânge vienez, un spectacol creat cu economie de mijloace și foarte multe idei regizorale semnate de Rareș Zaharia.

Succesul peren al Voievodului țiganilor se datorează frumuseții muzicii lui Strauss. După 140 de ani de la premiera mondială, spectacolul sfidează cu umor tabuurile sociale.

Liliacul este o satiră socială inegalabilă, în care comicul de situații bagatelizează toate dramele vieții burgheze. Însă acest sarcasm al libretului este înnobilat de cea mai elegantă muzică scrisă vreodată de Strauss.

Povestea de dragoste din Prințesa circului este punctul de plecare al unei aventuri pe cât de incredibile, pe atât de amuzantă, din care nu lipsesc identitățile furate, personajele contrastante și lumi complet diferite. Este cocktailul muzical perfect preparat de Emmerich Kálmán.

PROGRAM:

Voievodul Țiganilor – 5 și 6 februarie, ora 19.00

Prințesa Circului – 12 și 13 februarie, ora 19.00

Sânge Vienez – 15 februarie, ora 18.00

Liliacul – 19 și 20 februarie, ora 19.00

Programul complet, detalii și bilete pe www.opereta.ro și pe www.ticketstore.ro .