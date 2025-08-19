Teatrul Național Radiofonic oferă un rol într-un spectacol unuia dintre tinerii actori de la Gala Tânărului Actor de anul acesta de la Constanța

Atelierul are ca temă „Mesaj către fostul meu”, iar participanții vor realiza scurte audio-bloguri care îi vor familiariza cu specificul rostirii la microfon.

Este pentru prima dată când Teatrul Național Radiofonic organizează un astfel de atelier în cadrul Galei Tânărului Actor.

Înainte de întâlnirea cu cei 25 de absolvenți, regizoarea Ilinca Stihi a declarat:

„Vocea este amprenta unei energii. Întâlnirea la microfon cu actorii aflați la început de drum, în cadrul Galei HOP, înseamnă surprinderea unui moment unic din parcursul lor uman și profesional. Totodată, această întâlnire devine o resursă pentru un posibil traseu profesional în audio drama și poate reprezenta vocea noilor generații – atât în teatru, cât și în spectacolul sonor.”

Ilinca Stihi este regizoare de teatru și radio, cunoscută pentru abordările sale inovatoare și interdisciplinare. A semnat numeroase spectacole apreciate în țară și în străinătate, fiind premiată pentru excelență în arta regizorală. Este una dintre cele mai influente voci ale teatrului radiofonic contemporan românesc.

„Întinerirea percepției asupra audio drama nu poate avea loc fără un contact direct al producătorilor cu energia pe care o emană, an de an, tinerețea Galei HOP. Sunt convins că acest contact este doar un prim pas către un viitor comun al tinerilor actori și al Teatrului Național Radiofonic,” a declarat Radu Croitoru, redactor-șef al TNR.

Gala Tânărului Actor – HOP este platforma anuală lansată de UNITER, dedicată promovării tinerilor actori aflați la început de carieră, oferindu-le vizibilitate în fața teatrului profesionist românesc.

Ediția a 28‑a din 2025 se va desfășura între 28–31 august, la Teatrul de Stat Constanța, sub tema „Povești vechi, atitudini noi”, curatoriată de regizorul Erwin Șimșensohn.