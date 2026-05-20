TES FEST 2026: șase zile de teatru, muzică, dans și memorie culturală la Teatrul Evreiesc de Stat

Organizat de Teatrul Evreiesc de Stat, TES FEST 2026 reunește spectacole din România, Israel, Polonia, Germania și Statele Unite ale Americii, alături de conferințe, concerte și ateliere de dans și muzică klezmer. Ediția din acest an nu mizează doar pe dimensiunea festivă, ci și pe una recuperatoare: readuce în atenție moștenirea teatrului idiș, vitalitatea limbii și a muzicii evreiești, dar și capacitatea acestei tradiții de a rămâne vie în forme scenice contemporane.

Festivalul se deschide luni, 25 mai, ora 19.00, la Teatrul Evreiesc de Stat, cu spectacolul „Abatorul de vise”, producție din România. Este un început potrivit pentru o ediție care pare să așeze teatrul între memorie, fragilitate și forța imaginației.

Ziua de marți, 26 mai, aduce o primă întâlnire cu istoria teatrului evreiesc. De la ora 17.30, publicul este invitat la conferința „Incandescența începuturilor teatrului evreiesc”, susținută de Sevilla Pastor. Evenimentul are loc la Teatrul Evreiesc de Stat, cu intrare liberă. Seara continuă, de la ora 19.00, cu spectacolul de operă „Shulamit”, producție Israel & România, prezentat tot la sediul TES.

Programul de miercuri, 27 mai, extinde festivalul dincolo de sala de spectacol. La Muzeul de Istorie și Cultură al Evreilor din România, din Str. Mămulari nr. 3, sunt programate două ateliere susținute de artistul german Mark Kovnatsky: workshopul de dans „Să dansăm!”, de la ora 10.00, și workshopul de muzică klezmer, de la ora 14.00. Ambele au intrare liberă. De la ora 17.00, în Piața Universității, zona fântânilor arteziene, publicul larg este invitat la spectacolul muzical „Un cântec, o glumă și un strop în pahar”, producție din România, tot cu acces liber. Seara continuă la Teatrul Evreiesc de Stat cu Bucharest Klezmer Band, de la ora 17.00, și cu spectacolul polonez „Cântarea cântărilor”, de la ora 19.00. Atenție aici: programul anunță două evenimente la ora 17.00 în aceeași zi, unul în Piața Universității și unul la TES; ar fi util ca organizatorii să clarifice public succesiunea sau eventualele suprapuneri, pentru ca spectatorii să nu fie puși în dificultate.

Joi, 28 mai, atelierele susținute de Mark Kovnatsky continuă la Muzeul de Istorie și Cultură al Evreilor din România: „Să dansăm!”, de la ora 10.00, și workshopul de muzică klezmer, de la ora 14.00, ambele cu intrare liberă. Seara, de la ora 19.00, Teatrul Evreiesc de Stat găzduiește spectacolul german „Săriți, hoțul! Un cabaret al delincvenților”, un titlu care promite umor, ritm și spirit critic.

Vineri, 29 mai, publicul are din nou ocazia să participe la cele două ateliere de dans și muzică klezmer de la Muzeul de Istorie și Cultură al Evreilor din România, programate la ora 10.00 și, respectiv, ora 14.00, cu intrare liberă. De la ora 17.00, la Teatrul Evreiesc de Stat, este programat concertul „Idișul este cool!”, producție Germania & România, un titlu care afirmă explicit miza contemporană a festivalului: limba idiș nu este doar patrimoniu, ci și energie culturală actuală.

TES FEST 2026 se încheie sâmbătă, 30 mai, cu o zi dedicată memoriei și marilor repere teatrale. De la ora 18.00, la Teatrul Evreiesc de Stat, are loc conferința „Moștenirea culturală idiș – 150 de ani de teatru idiș în România”, cu intrare liberă. De la ora 19.00, festivalul se închide cu spectacolul „Moartea unui comis voiajor”, producție SUA & România, un titlu major al dramaturgiei universale, adus în contextul unei ediții care vorbește despre continuitate, supraviețuire culturală și dialog între tradiții teatrale.

Prin structura sa, ediția a XI-a a TES FEST propune mai mult decât o succesiune de spectacole. Programul creează o punte între începuturile teatrului evreiesc profesionist și formele lui de expresie de astăzi: opera, cabaretul, muzica klezmer, conferința, spectacolul de repertoriu și intervenția în spațiul public. Este o ediție aniversară care are toate datele pentru a deveni nu doar o sărbătoare a Teatrului Evreiesc de Stat, ci și un moment important în calendarul cultural al Bucureștiului.

Detaliile despre evenimentele programate în festival sunt disponibile pe site-ul oficial www.tesfest.ro.