Turandot de Puccini – Opera Națională Chineză, pentru prima dată la București, la Sala Palatului pe 15 iunie 2026

O producție oficială, prezentată în cadrul unui amplu turneu balcanic, care traversează Moldova, România, Bulgaria, Serbia și Grecia.

Bilete disponibile aici: https://www.eventim.ro/eventseries/opera-national-chinez-turandot-4052563/

Cu peste 200 de artiști pe scenă – soliști, orchestră, cor și ansamblu de balet – spectacolul impresionează prin forța vizuală, atenția la detaliu și autenticitatea estetică inspirată din tradiția imperială chineză.

Decorurile și costumele, transportate în Europa cu șase camioane de producție, au fost create de maeștrii scenografi ai Operei Naționale Chineze, transformând Turandot într-o experiență vizuală și sonoră rar întâlnită pe scenele europene.

Aceasta nu este doar o reprezentație de operă, ci un spectacol monumental, construit la scară mare, cu o estetică impresionantă și o interpretare artistică de excepție.

Turandot spune povestea prințesei cu inima de gheață și a prințului care are curajul să dezlege cele trei enigme fatale. O dramă a curajului și a iubirii, o confruntare între lumină și întuneric, între teamă și speranță.

Această montare a cucerit publicul din întreaga lume și a fost aclamată în marile capitale culturale – de la Budapesta și Geneva, până la Torre del Lago, patria lui Puccini – fiind considerată „un reper al spectacolelor Turandot, prin amplitudine, autenticitate și excelență artistică”.

Distribuție principală

Dirijor: Yang Yang

Turandot: Liu Yanhua / Yao Hong

Calaf: Li Shuang

Liù: Yao Hong (alternanță în distribuție)

Concertmaestru: Du Xuan

Regia: Wang Huquan

Un eveniment de referință pentru scena culturală din România. O întâlnire rară între tradiții, estetici și excelență artistică.