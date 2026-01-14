Ziua Culturii Naționale este marcată de Teatrul „George Ciprian” din Buzău cu un dublu eveniment GRATUIT – recital de muzică și poezie și spectacole ONLINE

Miercuri, 15 ianuarie, de la ora 11.00, publicul iubitor de muzică și poezie, dar nu numai, este invitat la Teatrul „George Ciprian, sala „Paul Ioachim”, pentru un recital excepțional de muzică și poezie. Momentele vor fi susținute de elevi și profesori ai Liceului de Arte „Margareta Sterian”.

ACCESUL ESTE GRATUIT în limita locurilor disponibile.

Tot pe 15 ianuarie, începând cu ora 9:00, vor fi disponibile ONLINE, spre vizionare cu ACCES GRATUIT pentru 24 de ore, spectacole ale unor dramaturgi români, producții proprii Teatrul „George Ciprian”.

Este deja o tradiție ca de Ziua Culturii Naționale publicul nostru internaut să aibă acces gratuit la o serie de spectacole. Vorbim despre spectacole pentru toate tipurile de public, adulți și copii. Printre spectacolele ce vor putea fi accesate online se numară: Chirița în Provinție de Vasile Alecsandri, regia Daniel Bucur, Omul cu Mârțoaga de George Ciprian, regia Dan Tudor, Despre Iubire sau așa ceva de Cosmin Teodor Pană, regia Vlad Trifaș, Aniversarea de Cosmin Teodor Pană, regia Vlad Trifaș, Angajare de clovn de Matei Vișniec, regia Daniel Bucur, Despre Tandrețe de Matei Vișniec, regia Vlad Trifaș, Conu’ Leonida de I. L. Caragiale, regia Radu Gabriel, O viață, o șosetă, un vis și o mașină de scris de Constantin Cotimanis și Daniel Bucur, Labirintul lui Habarnam, un spectacol de Cristian Negoescu, Amintiri din Copilărie de I. L. Caragiale, regia Ionuț Octavian Ghinea etc.

Spectacolele GRATUITE vor fi disponibile pe pagina de YouTube a Teatrului „George Ciprian” și pot fi urmărite ONLINE de luni, 15 ianuarie, ora 9:00 până marți, 16 ianuarie, ora 9:00. Spectacolele vor fi disponibile pe pagina de YouTube a Teatrului „George Ciprian”. Abonează-te (SUBSCRIBE) pentru a primi notificări despre eveniment!

https://www.youtube.com/channel/UCLNHA_FBMkDmOo7DxM-A_iA

Mai multe informații cu privire la spectacole și bilete găsiți pe site-ul www.teatrulgeorgeciprian.ro.

