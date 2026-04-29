Ziua Mondială a Dansului – 29 aprilie, celebrată la Opera Națională București prin spectacolul „Romeo și Julieta”

Această seară festivă propune publicului o distribuție de gală, marcată de debutul prim-balerinei Rin Okuno în rolul Julietei, alături de care îi regăsim pe prim-balerinii Robert Enache, Bogdan Cănilă, Ada González, Răzvan Cacoveanu.

Într-o zi dedicată universalității limbajului coregrafic, Opera Națională București invită spectatorii să redescopere cea mai faimoasă poveste de dragoste a lumii printr-o montare contemporană. Viziunea coregrafică a lui Renato Zanella transformă tragedia shakespeariană într-un manifest artistic de avangardă, unde fragilitatea sentimentelor se întrepătrunde cu rigoarea unei societăți divizate.

Actuala montare nu este doar o reconstituire istorică, ci o interogație asupra prezentului. Coregraful plasează acțiunea într-un context în care zidurile cetății Veronei devin simboluri ale barierelor sociale și ale competiției acerbe pentru imagine și putere.

„Mă tot gândeam cum poate fi spusă această poveste în ziua de azi. Noua societate a rămas divizată și competitivă, asemănându-se destul de mult cu situația din vremurile descrise de renumitul dramaturg”, declară coregraful Renato Zanella. „Competiția din ziua de azi se referă la imagine, sporturile practicate, luxul din viața fiecăruia, toate acestea traducându-se însă în final tot în putere și control. În acest context, personajele noastre, Romeo și Julieta, sunt închipuite drept personalități puternice, inteligente, pentru care inocența și simplitatea sunt formele supreme de libertate.”

Punctul central al serii de 29 aprilie este debutul prim-balerinei Rin Okuno în rolul Julietei. Recunoscută pentru tehnica sa, Rin va oferi, alături de Robert Enache, o interpretare proaspătă și vulnerabilă a personajului principal. Dialogul lor coregrafic devine, astfel, simbolul păcii și al purității într-o lume dominată de conflicte.

Ziua Mondială a Dansului, instituită în 1982 de Comitetul de Dans al Institutului Internațional de Teatru (ITI) și celebrată în întreaga lume pe data de naștere a creatorului baletului modern, Jean-Georges Noverre, reprezintă pentru Opera Națională București un prilej de a reafirma rolul dansului ca forță unificatoare.

Bilete pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.

