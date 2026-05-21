Liftul care s-a prăbușit în Palatul CFR fusese reparat cu doar o zi înainte. Administrator: „Dacă ei au zis că merge, merge”

„Dacă ei au zis că merge, merge!” Declarația incredibilă după prăbușirea liftului din Ministerul Transporturilor

Un incident grav a avut loc joi dimineață în clădirea Palatului CFR din București, unde funcționează și sediul Ministerului Transporturilor. Un lift în care se aflau șapte persoane s-a prăbușit în gol, iar cinci dintre victime au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital.

Primele informații arată că ascensorul fusese reparat cu doar o zi înainte de accident. Mai mult, administratorul clădirii a declarat că liftul se afla „în probe”, însă, în mod inexplicabil, acesta a fost pus în funcțiune și utilizat de angajați și vizitatori.

Incidentul ridică semne serioase de întrebare despre modul în care au fost respectate procedurile de siguranță într-una dintre cele mai importante clădiri administrative din Capitală.

Liftul s-a prăbușit cu șapte persoane în interior

Potrivit informațiilor transmise de ISU București-Ilfov și Antena 3 CNN, incidentul s-a produs joi dimineață în Palatul CFR, clădire situată pe Bulevardul Dinicu Golescu din București.

Liftul s-a prăbușit în gol în timp ce în cabină se aflau șapte persoane. Toate victimele au fost scoase în viață de echipele de intervenție, însă cinci dintre acestea au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare.

La fața locului au intervenit de urgență două echipaje SMURD și două autospeciale de stingere. Una dintre victime a acuzat dureri puternice la nivelul gleznei și a primit primul ajutor chiar la locul incidentului.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, în lift se aflau angajați ai Metrorex și reprezentanți ai unei bănci.

Administratorul clădirii: „Era în probe liftul”

Declarațiile administratorului Palatului CFR au stârnit reacții puternice după ce acesta a recunoscut că liftul era încă în probe în momentul producerii accidentului.

„Gina Vacariu, realizator Antena 3 CNN: Cât a durat intervenția?

Administrator clădire: Aproape o zi.

-Și ce v-a zis, că liftul e bun?

-Numai puțin, că acum aflu și eu mai multe informații. Ah, era în probe liftul.

-Trebuia să îl țineți în probe astăzi?

-Ei trebuiau să îl țină în probe.

-Păi și cine i-a dat drumul să intre acești 6 oameni?

-Ei, că eu am un contract de mentenanță cu ei.

-Dar dvs. administrați clădirea, nu v-ați pus întrebarea dacă e în siguranță sau nu?

-Păi dacă mie mi-a făcut nota de intervenție normal că i-au dat drumul și dacă i-au dat drumul înseamnă că merge.

-Ați zis că era în probe.

-Da... Nu i-am dat eu drumul ca director general, eu nu mă pricep dacă merge sau nu, dacă ei zic că merge i-au dat drumul.

-Ați zis că era în probe, ce înseamnă asta?

-Nu știu ce înseamnă pentru ei. Adică să meargă liftul, nu știu. Eu ce să verific, dacă merge liftul? Dacă ei zic că merge, merge.

-Cineva a dat drumul la acest lift fără ca el să fie 100% reparat și oamenii au căzut în gol.

-Așa este, acum fac o cercetare internă să văd exact ce s-a întâmplat”.”

Ancheta continuă după incidentul din Ministerul Transporturilor

În acest moment, autoritățile încearcă să stabilească exact cauzele care au dus la prăbușirea liftului și dacă au fost încălcate normele de siguranță. Nu este clar nici de la ce etaj a căzut cabina ascensorului, clădirea Palatului CFR având nouă etaje.

Ancheta internă anunțată de administratorul clădirii ar urma să stabilească cine a decis punerea în funcțiune a liftului aflat în probe și dacă firma responsabilă de mentenanță și-a respectat obligațiile.