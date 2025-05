Tulburătoarea operă „La voix humaine” pe scena Filarmonicii George Enescu

Orchestra Filarmonicii George Enescu îl va avea ca dirijor pe Quentin Hindley. Acesta face parte din generația în ascensiune a tinerilor dirijori francezi, a căror activitate este lăudată de multe orchestre franceze și din străinătate. Recent, a fost invitat de Orchestre de Paris, a înregistrat la Studiourile Abbey Road din Londra cu London Symphony Orchestra. De asemenea, colaborează în mod regulat cu Orchestra Filarmonicii din Zagreb și a fost dirijor asociat al Orchestrei de Jeunes de la Méditerranée (Festival d'Aix-en-Provence) timp de opt stagiuni. În 2012, Quentin Hindley a fost numit dirijor rezident al Orchestrei naționale de Lyon, alături de Leonard Slatkin. Acolo dirijează, atât la Auditorium, cât și la Opéra de Lyon, spectacole remarcate astfel de un critic deosebit de entuziast: „Gesturi precise, bătaie fluidă, mâna stângă eliberată de o metrică dificilă și panoramă largă de contraste, toate frapante...” (Crescendo-Magazine). În 2016, a devenit asistentul lui Sir Simon Rattle la prestigiosul festival Aix-en-Provence pentru premiera operei lui Jonathan Dove, The Monster in the Maze.

Rolul principal din opera La voix humaine va fi susţinut de mezzosoprana canadiană Michèle Losier. Elogiată de critica de specialitate, mezzosoprana canadiană se afirmă pe marile scene datorită timbrului său bogat, măiestriei muzicale şi, totodată, printr-o prezenţă scenică excepţională. Apreciată pentru stilul de interpretare luminos și profund emoționant, Michèle Losier evoluează pe cele mai renumite scene de operă din lume, cum sunt cele de la Berlin, Paris, Viena, Bruxelles, München.

Programul celor două seri de concerte va începe cu o partitură consacrată a literaturii pianistice: Concertul nr. 2, în do minor, pentru pian şi orchestră, op. 18 de Serghei Rahmaninov, cu Daniel Ciobanu ca solist. Daniel Ciobanu a apărut pentru prima dată pe scenele internaționale în 2016, după ce a câștigat medalii de aur la renumitul Concurs Internațional de Pian Unisa din Africa de Sud și la Festivalul Internațional de Pian BNDES din Rio de Janeiro. A câștigat apoi Premiul Publicului și Medalia de Argint la Concursul Arthur Rubinstein din Tel Aviv în 2017. S-a afirmat drept drept „o personalitate debordantă, un interpret creativ și vulcanic, cu un joc pianistic de mare spectacol sonor, unde în fiecare turnură, în fiecare nuanță, exista o idee, o intenție – o personalitate eclectică și efervescentă" (C. Crespo Garcia - Festivalul Orozco, Cordoba, 2021). Ulterior, a apărut la Carnegie Hall, Elbphilharmonie Hamburg, Gewandhaus Leipzig, Konzerthaus Berlin, St John’s Smith Square din Londra, Festivalul Enescu din București și a susținut turnee în Japonia, China, Taiwan, Africa de Sud și Brazilia.

Ateneul Român

Joi, 8 mai / Vineri, 9 mai 2025, ora 19

Orchestra Filarmonicii George Enescu

Dirijor Quentin Hindley

Program

Serghei Rahmaninov – Concertul nr. 2, în do minor, pentru pian şi orchestră, op. 18

Solist Daniel Ciobanu

Francis Poulenc – La voix humaine - operă în concert

Solistă Michèle Losier – mezzosoprană

Prețurile biletelor sunt:

Categoria I: 160 lei

Categoria II: 150 lei

Categoria III: 140 lei

Biletele se pot cumpăra:

- De la Casa de Bilete a Ateneului Român (Program: marți - vineri 12:00 - 19:00. Telefon: 021.315.68.75)

- Online, accesând site-ul www.filamonicaenescu.ro – secțiunea Bilete & Evenimente“.