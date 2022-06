Acțiuni antiromânești de la primarul de Alba Iulia, Gabriel Pleșa

Acesta este motivul pentru care amplasarea statuii Principelui Gabriel Bethlen în Alba Iulia este un eveniment care nu poate trece neobservat chiar și fără a puncta acțiunile primarului municipiului, care, în mod intenționat, a indus în eroare atât cetățenii din Alba Iulia cât și consilierii municipali prin faptul că nu a specificat ce fel de statuie trebuie amplasată.

Astfel, primarul municipiului Alba Iulia, Pleșa Gabriel, în loc să propună două proiecte, adică unul de relocare și unul de amplasare așa cum era legal, a propus doar unul singur cu toate că Prefectura Alba Iulia a sesizat acest fapt ” În concluzie, în acest proiect avem de a face cu două operațiuni: pe de o parte, aprobarea relocării și construirea și, pe de altă parte, aprobarea propunerii de relocare și construire care produc efecte juridice diferite, adică aprobarea relocării monumentului de for public existent, precum și construirea și amplasarea unei noi statui în spațiul respectiv se pot face doar cu respectarea prevederilor Legii monumetelor de for public nr. 120/2006, cu modificările și completările ulterioare.”

Proiectul de hotărâre pentru îndreptarea unei erori materiale din preambulul și din actele preparatorii Hotărârii Consiliului Local nr.79/2022 privind propunerea de ”RELOCARE ȘI CONSTRUIRE MONUMENT DE FOR PUBLIC” are aceeași dată, 26.04.2022, pentru toate actele, iar actul care a stat la baza lui, referatul de aprobare al Primarului Municipiului Alba Iulia nu are un număr de înregistrare sau o dată pe proiectul de hotărâre. Aceste constatări ne duc cu gândul la faptul că există o suspiciune de întocmire de acte administrative care sunt ulterior înregistrate.

În data de 15.03.2022 Primăria Alba Iulia trimite spre soluționare la Direcția Județeană de Cultură Alba adresa cu nr. 308. În aceeași zi, pe repede înainte, Direcția Județeană de Cultură soluționează această cerere și trimite avizul favorabil către Primăria Alba Iulia. În acest caz, ar trebui să ne întrebăm cum se poate elibera un aviz favorabil, dacă un funcționar din această instituție a avut timpul necesar să studieze documentele anexate în câteva ore sau dacă totul s-a executat la ordin, fără a studia documentația.

În data de 12.04.2022 Ministerul Culturii emite un aviz favorabil privind concepția artistică, cu un amendament important, în sensul în care ”în cazul în care monumentul de for public se situează în: monumente istorice, zone de protecție a monumentelor istorice, zone construite protejate, zone cu valoare arhitectuală sau situri arheologice, avizul Ministerului Culturii/ Serviciilor Publice Deconcentrate se obține în baza unei documnetații specifice depuse la Serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii în conformitate cu Legea nr.422/2001privind protejarea minumentelor istorice și ORDONANȚA nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național.”

Cu toate că Cetatea Alba Iulia are statut legal de monument istoric având Codul LMI: AB-II-a-A-00088 și din acest motiv Direcția Județeană de Cultură Alba trebuia să ceară o documentație în conformitate cu Legea 422/2001, într-o grabă suspectă, a fost emis un aviz favorabil.

Ministerul Culturii emite un aviz după o adresă din data de 15.03.2022 din partea Direcției Județene de Cultură Alba, cu toate că Prefectura Alba Iulia a sesizat Primăria Alba Iulia cu privire la nelegalitatea hotărârii 79/2022 care trebuie îndreptată. Acest act administrativ care a fost îndreptat în 26.04.2022 a stat la baza avizelor emise de Ministerul Culturii și Direcția Județeană de Cultură Alba.

Acțiunile primarului municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, sunt, așa cum spunea Abrose Bierce, expresia faptului că ”votul este instrumentul și simbolul puterii omului liber de a se face de râs și de a-și distruge țara”, iar dacă ar fi să fim și mai realiști, o confirmare a opiniei lui Mark Twain care declara că ”dacă prin vot am putea schimba ceva, nimeni nu ne-ar mai lăsa să votăm”.

Va urma.