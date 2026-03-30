Arta de a domestici puterea: secretul democrației britanice

Așa cum avertizează Mancur Olson în Power and Prosperity, „stabilitatea și libertatea nu sunt daruri, ci rezultate ale constrângerilor instituționale impuse celor care guvernează”. Regatul Unit nu a evoluat spre democrație pentru că ar fi avut o predispoziție culturală specială, ci pentru că monarhia engleză nu a reușit niciodată să devină un „bandit staționar” necontrolat. Nobilimea, orașele, negustorii și, mai târziu, clasa mijlocie au menținut mereu suficientă forță pentru a limita tentația jafului politic.

Poate de aceea locuitorii Angliei, ai Scoției, Țării Galilor și Irlandei de Nord - dar și canadienii, australienii, neozeelandezii, jamaicanii și ceilalți membri ai Commonwealth-ului, cei care încă poartă însemnele suveranului pe pașaport - trăiesc sub una dintre cele mai longevive monarhii din lume. Ironic însă, exact ei au avut și una dintre primele republici moderne: experimentul cromwellian, cu un secol înainte ca Statele Unite să existe. Dar faptul că, după episodul republican, englezii au revenit la Coroană spune totul despre logica olsoniană: nu ideologia, ci arhitectura puterii decide forma statului. Republica lui Cromwell a fost prea rigidă, prea autoritară, prea „bandit staționar” ca să fie suportată. Stuarții, în ciuda exceselor lor, pot fi văzuți ca fiind mai ușor de domesticit.

Magna Carta nu a fost un manifest romantic, ci primul pas în domesticirea suveranului. Olson o vede ca pe un contract între elite care caută să se protejeze unele de altele. Războiul Civil și Glorious Revolution continuă aceeași lecție: când un actor câștigă absolut, toți pierd pe termen lung. De aici apar un Parlament tot mai puternic, controlul asupra taxării, o birocrație responsabilă nu doar în fața monarhului, ci și în fața creditorilor.

Aceeași logică explică și un episod aparent îndepărtat: schisma lui Henric al VIII-lea față de Roma. Când regele Tudor a rupt legăturile cu papalitatea în 1534, pretextul divorțului a fost doar scânteia. Miza reală era controlul suveranității: „clericii ne sunt supuși doar pe jumătate”, nota Henric. Asta sună izbitor de actual: aceeași neliniște față de împărțirea autorității între Londra și o putere din afară. Obiecțiile lui Henric la taxele percepute de Roma își găsesc ecoul în plângerile contemporane. Istoria insulară nu se repetă, dar rimează: insularitatea nu e preferință, ci structură.

Această perspectivă este dezvoltată în celebrul articol Dictatorship, Democracy, and Development (1993), unde Olson explică de ce unele tipuri de guvernare produc prosperitate și altele nu. Banditul rătăcitor ia totul imediat și condamnă comunitatea la stagnare. Banditul staționar - prototipul dictatorului - oferă ordine și infrastructură minimă doar pentru a-și maximiza rentele viitoare. Dar orice dictatură trăiește sub presiunea incertitudinii: frica de rivali și de succesiune o împinge spre extragere agresivă, nu spre investiții autentice. De aici incapacitatea structurală a despotismului de a genera dezvoltare durabilă.

Prin contrast, democrația funcționează nu din moralitate, ci din design: dispersează puterea, stabilizează regulile, protejează proprietatea și creează un mediu în care investițiile devin raționale. Nu e un sistem perfect - grupurile de interese pot distorsiona politicile - dar este singurul care permite acumularea pe termen lung.

Iar britanicii au înțeles asta aproape instinctiv, prin caracterul cutumiar al sistemului lor, poate mai bine decât oricine. De la Reforma Henriciană, deciziile lor aparent impulsive sunt, în realitate, manifestări ale aceluiași reflex instituțional: respingerea oricărei forme de suzeranitate care nu poate fi controlată.

În cele din urmă, Olson are dreptate: libertățile politice nu izvorăsc din virtute, ci din negocierea perpetuă a intereselor. Democrația britanică nu a fost inventată; a fost obținută printr-un „echilibru al răului necesar”, în care nimeni nu a devenit suficient de puternic pentru a domina totul, iar toți aveau prea multe de pierdut dacă statul devenea un prădător. De aceea, și astăzi, societățile prospere sunt cele în care puterea este obligată să se autocontroleze - iar Regatul Unit rămâne exemplul clasic al acestei dinamici.

Cu paranteza republicană în minte, merită spus că britanicii au revenit la monarhie pentru că un rege se „hrănește” din echidistanță, pe când conducătorii de alt tip sunt, într-un fel sau altul, tributari cuiva. Mai că ne vine să importăm și noi un conducător de tip britanic, pe principiul că monarhia este cea mai bună opțiune de a formata clasa politică. De fapt, lecția britanică este simplă: nu forma statului, ci controlul asupra lui contează.

