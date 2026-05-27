Luna nașterii influențează inteligența? Explicațiile cercetătorilor

Deși subiectul este frecvent dezbătut în mediul online, specialiștii în psihologie și educație atrag atenția că nu există dovezi care să lege luna nașterii de inteligența unei persoane.

Luna nașterii NU determină inteligența

Cercetătorii subliniază că inteligența este rezultatul unui cumul complex de factori, precum mediul familial, educația, alimentația, accesul la resurse și experiențele de viață.

Astfel, ideea că o persoană ar putea fi „mai puțin inteligentă” doar pentru că s-a născut într-o anumită lună este nefondată științific.

Totuși, unele studii au analizat diferențe statistice între copiii născuți în diferite perioade ale anului, fără a vorbi însă despre inteligență în sens general.

Vârsta influențează performanțele

O explicație frecventă în literatura de specialitate este conceptul de „vârstă relativă” în mediul școlar. Copiii născuți spre finalul perioadei de înscriere pot fi cu aproape un an mai mici față de colegii lor de clasă, ceea ce le poate influența temporar performanțele.

De exemplu, un copil născut în decembrie poate învăța în aceeași clasă cu unul născut în ianuarie, deși diferența de vârstă dintre ei este de aproape un an. În primii ani de școală, această diferență se poate reflecta în nivelul de atenție, maturitate emoțională sau capacitate de concentrare.

Diferențe între lunile de naștere

Unele cercetări internaționale au observat că elevii născuți spre finalul anului școlar pot avea, în medie, rezultate ușor mai scăzute în primii ani de educație.

În acest context sunt menționate mai frecvent lunile:

octombrie

noiembrie

decembrie

Cu toate acestea, specialiștii precizează că diferențele sunt minore și tind să se estompeze pe măsură ce copiii cresc și se dezvoltă.

Experții în psihologie subliniază însă că inteligența nu poate fi redusă la o singură variabilă, precum luna nașterii. Aceasta include mai multe forme, de la inteligența logică și cognitivă până la cea emoțională, socială sau creativă.

În plus, evoluția unei persoane este influențată decisiv de factori precum educația, disciplina, motivația, mediul familial și experiențele de viață.

Prin urmare, deși unele studii au identificat diferențe statistice minore în performanțele școlare ale copiilor născuți în anumite perioade ale anului, nu există nicio dovadă științifică care să lege luna nașterii de inteligența unei persoane, potrivit stiripesurse.ro.

Ideea că anumite luni ar produce „oameni mai puțin inteligenți” rămâne, potrivit specialiștilor, un mit fără fundament științific.