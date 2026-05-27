Cazul Matthew Perry se apropie de final: Asistentul său așteaptă decizia instanței federale din Los Angeles

Asistentul lui Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, va fi ultimul condamnat pentru moartea actorului, relatează AP.

Iwamasa va fi ultimul condamnat în ancheta și urmărirea penală ce au urmat morții actorului din serialul „Friends”, timp de doi ani și jumătate. Miercuri va fi prima sa apariție în instanță de când cazul a devenit public

În vârstă de 60 de ani, acesta urmează să fie condamnat miercuri în de instanța federală din Los Angeles, de judecătoarea Sherilyn Peace Garnett. Ea a condamnat patru dintre celelalte persoane acuzate în ultimul an.

Kenneth Iwamasa a ajuns la o înțelegere cu procurorii

Kenneth Iwamasa a fost primul care a ajuns la o înțelegere cu procurorii. Asistentul a pledat vinovat în august 2024 la acuzația de conspirație pentru distribuirea de ketamină.

El a devenit cel mai important martor al acuzării. I se cere judecătoarei să îl condamne la trei ani și cinci luni de închisoare. Condamnarea este semnificativ mai mică decât ceea ce ar fi putut primi dacă nu ar fi cooperat. Totuși, reprezintă mai mult decât toți inculpații săi, cu excepția unuia, conform aceleiași surse.

Potrivit avocaților lui Iwamasa, acesta era un angajat care respecta dorințele angajatorului și avea o „vulnerabilitate deosebită” în relația sa cu Perry. „Pe scurt, nu putea «pur și simplu să spună nu». Această incapacitate a avut consecințe tragice”.

Membrii familiei lui Perry au precizat, în scrisori adresate judecătorului, că nu există nimeni pe care să-l învinovățească pentru moartea sa mai mult decât Iwamasa. El era un prieten vechi despre care credeau că îl va ajuta pe actor să-și mențină sobrietatea. În schimb, s-a lăsat pradă celor mai rele impulsuri ale unui dependent de-o viață, mai precizează sursa.

„Mathew avea încredere în Kenny. Noi am avut încredere în Kenny. Cea mai importantă sarcină a lui Kenny era să fie tovarășul și tutorele fiului meu în lupta sa împotriva dependenței”, a scris mama actorului, Suzanne Morrison. „Am avut încredere într-un om fără conștiință, iar fiul meu a plătit prețul”.

Kenneth Iwamasa i-a administrat ketamină lui Matthew Perry

Conform acordului de recunoaștere a vinovăției lui Iwamasa, acesta a cumpărat ketamină neoficial de la un medic, Salvador Plasencia, care l-a învățat cum să o injecteze. Plasencia a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare, în iulie 2025.

Iwamasa a început, de asemenea, să cumpere ketamină de la Erik Fleming , o cunoștință a actorului, care o obținea de la un comerciant ambulant. Fleming a fost condamnat la doi ani de închisoare, în urmă cu două săptămâni.

Traficanta Jasveen Sangha, supranumită „Regina Ketaminei”, a fost condamnată la 15 ani de închisoare, pe 8 aprilie.

La început, Iwamasa a mințit poliția, omițând ketamina din lista medicamentelor pe care le folosea Perry și nespunând nimic despre injecțiile sale. Dar când anchetatorii au emis un mandat de percheziție, în ianuarie 2024, a început să recunoască adevărul.

