Alertă ANSVSA: Salată de icre cu hering retrasă din magazinele Profi. Ce trebuie să facă clienții

Alertă ANSVSA: Salată de icre cu hering retrasă din magazinele Profi. Ce trebuie să facă clienții

de Redacția Jurnalul    |    29 Mai 2026   •   18:45
Ce au descoperit inspectorii ANSVSA în lotul de salată de icre retras de la Profi

Consumatorii sunt sfătuiți să nu consume produsul. Acesta poate fi returnat în magazinele Profi, iar banii vor fi restituiți integral.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat retragerea de la comercializare a unui lot de salată de icre cu hering și ceapă, după depistarea bacteriei Listeria monocytogenes.

Măsura a fost inițiată voluntar de producătorul NEGRO 2000 SRL și are caracter preventiv, pentru protejarea sănătății consumatorilor.

Rechemarea vizează produsul „Gustări Pescărești – Salată de icre cu hering și ceapă”, ambalat la 70 de grame. Produsul este fabricat de NEGRO 2000 SRL.

Lotul vizat este 1363PB. Data de expirare înscrisă pe ambalaj este 25 iunie 2026.

Potrivit ANSVSA, motivul retragerii îl reprezintă identificarea prezenței bacteriei Listeria monocytogenes.

Autoritatea le recomandă persoanelor care au cumpărat produsul să nu îl consume.

Produsul poate fi returnat în orice magazin Profi. Contravaloarea va fi restituită integral consumatorilor.

Pentru returnare este necesară prezentarea bonului fiscal.

Conform informațiilor transmise de ANSVSA, produsul a fost distribuit în mai multe magazine Profi din județele Prahova, Giurgiu, Teleorman, Călărași, Dâmbovița, Buzău, Argeș, Ialomița și Brăila.

(sursa: Mediafax)

 

