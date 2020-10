COVID-19 anulează progresul unei întregi decade

Abia se terminase decada recuperării după criza financiară mondială din 2008. În urmă cu un deceniu, lumea dezbătea cum să reacționeze la acea urgență. În urmă cu cinci ani, economia globală părea să se afle pe o bază mai solidă. Azi ne confruntăm cu un test mult mai greu: fie pandemia Covid-19 ne va paraliza, fie ne va determina să ne dublăm eforturile pentru a construi un viitor mai durabil.

Dar criza provocată de coronavirus aruncă în sărăcie milioane de oameni care trăiau bine până mai ieri. Potrivit unui raport al Băncii Mondiale, opt din zece „noi săraci” vor proveni din țările cu venituri medii. Pentru prima dată în peste 20 de ani, lumea se așteaptă acum ca sărăcia extremă globală să crească în 2020. Perturbarea vieții economice și sociale provocate de coronavirus a amplificat efectele negative ale conflictelor globale și ale schimbărilor climatice și frânează procesul de reducere a sărăciei. Potrivit estimărilor Băncii Mondiale, numai în acest an între 88 și 115 milioane de oameni vor îngroșa rândurile celor care suferă de sărăcie extremă, totalul urmând să ajungă până la 150 de milioane până în 2021, în funcție de severitatea contracției economice.

Conform criteriilor Băncii Mondiale, sărăcia extremă - definită ca trăind cu mai puțin de 1,90 USD pe zi - va afecta probabil până la 9,4% din populația lumii în 2020. Experții spun că dacă pandemia nu ar fi lovit economia globului, rata sărăciei ar fi scăzută la 7,9% în 2020. Președintele Băncii Mondiale, David Malpass, este de părere că, pentru a inversa această retrogradare gravă a dezvoltării, lumea va trebui să se pregătească pentru o economie diferită post-COVID, “permițând capitalului, forței de muncă, abilităților și inovației să se mute în noi afaceri și sectoare”.

E limpede că cei foarte bogați vor rămâne bogați, iar săracii vor deveni și mai crunt săraci, dar devine pe zi ce trece mult mai clar și mai trist că o serie de țări cu venituri medii vor vedea un număr semnificativ de oameni (peste 80% din total) alunecând sub pragul sărăciei extreme. Iar pandemia aruncă un număr tot mai mare de orășeni în sărăcie extremă care, în mod tradițional, afecta mai ales oamenii din zone rurale. Potrivit Băncii Mondiale, mai puțin de o zecime din populația lumii trăiește cu mai puțin de 1,90 USD pe zi, aproape un sfert din populația lumii trăiește sub linia de 3,20 dolari/zi și mai mult de 40% din populația lumii - aproape 3,3 miliarde de oameni - trăiește sub linia de 5,50 USD/zi. COVID-19 a diminuat, de asemenea, prosperitatea comună – definite astfel: creșterea veniturilor celor mai săraci 40% din populația unei țări. Se estimează că prosperitatea comună globală stagnează sau chiar se contractă în perioada 2019-2021 din cauza creșterii reduse a veniturilor medii.

Din altă perspectivă, coronavirusul ne aruncă înapoi în timp: va împiedica dezvoltarea globală cu un deceniu și va amâna atingerea obiectivelor ONU de dezvoltare durabilă cu 62 de ani (eradicarea sărăciei, creșterea accesului la educație, acțiuni privind schimbările climatice), se arată în ultimul raport al indicelui progresului social din 2020. Indicele de Progres Social (IPS) măsoară calitatea vieții și bunăstarea socială a cetățenilor din 163 de țări, în baza analizei a trei dimensiuni principale. Metodologia presupune acordarea unui punctaj pentru elementele încadrate în categoria nevoilor de bază - și anume hrană și îngrijire medicală de bază, apă și salubritate, locuință și siguranță personală -, pentru cele care țin de bunăstare - accesul la educație de bază, accesul la comunicații și informații, sănătatea și bunăstarea, calitatea mediului - și pentru elementele care țin de oportunități - drepturile personale, libertatea personală și de alegere, incluziunea, accesul la educație avansată.

Covid-19 ne amintește astfel că progresul nu este inevitabil, iar boala este universală și trimite la cimitir deopotrivă vieți omenești, dar și firme, afaceri și prosperitatea națiunilor.