Partenerul ideal: Iată cele 3 trăsături pe care toată lumea le caută în relație

Totuși, potrivit unui studiu despre trăsături de personalitate realizat în 2017, există 3 trăsături specifice care te fac atractiv nu doar într-o relație, ci pentru toți cei din jur. Dacă le ai, oamenii te vor percepe ca fiind magnetic, dezirabil și ușor de iubit, scrie yourtango.com.

Cele 3 trăsături pe care toată lumea le caută la un partener, potrivit cercetării

1. O atitudine pozitivă

Belinda Campos, profesor asociat în studii Chicano/Latino la UC Irvine, explică:

„Oamenii sunt extrem de sensibili la emoțiile pozitive ale celor din jur și reacționează chiar mai puternic decât la cele negative.”

O persoană cu atitudine pozitivă îi face pe ceilalți să se simtă bine, relaxați și în siguranță — iar acest lucru îi determină să își dorească să petreacă mai mult timp cu ea.

A avea o atitudine pozitivă nu înseamnă să fii fals optimist sau să ignori problemele. Înseamnă să le recunoști, dar să alegi să le abordezi cu calm, reziliență și o perspectivă constructivă.

Această capacitate de a vedea lumina chiar și în momentele dificile îi atrage pe oameni în mod natural.

2. Extroversie echilibrată

Ești mai atractiv dacă ai un echilibru între introversie și extroversie. Studiul arată că nu extremele sunt cele mai apreciate, ci persoanele care:

sunt sociabile, dar nu invazive,

pot petrece timp cu prietenii, dar se simt la fel de bine și acasă,

se adaptează cu ușurință contextului,

au energie, dar nu îți consumă energia.

Psihologul Jack Schafer afirmă:

„Extroverții par mai atractivi decât introverții deoarece sunt percepuți ca sociabili și încrezători.”

Totuși, o persoană prea extrovertită poate deveni epuizantă, dominând conversațiile și atmosfera.

De aceea, echilibrul este cheia — oamenii preferă natura flexibilă, calmă și adaptabilă.

3. Încredere în sine

Dintre toate trăsăturile analizate, încrederea în sine a fost considerată cea mai atractivă.

Oamenii încrezători par:

mai capabili,

mai demni de încredere,

mai ușor de urmărit și respectat,

mai liniștitori în interacțiuni.

Nu trebuie să fii perfect pentru a proiecta încredere.

În realitate, majoritatea oamenilor sunt cel puțin puțin nesiguri — doar că se străduiesc să gestioneze aceste trăiri.

Uneori, cea mai bună formă de încredere în sine este acceptarea vulnerabilităților și convingerea că nu ești singurul care se simte astfel.

Această autenticitate te face să pari surprinzător de sigur pe tine.

Dacă ai:

o atitudine pozitivă,

un echilibru între introversie și extroversie,

și încredere în tine,

atunci ești perceput ca fiind atractiv, stabil emoțional și foarte dorit — atât romantic, cât și social.

Aceste trăsături nu cer perfecțiune, ci prezență, autenticitate și deschidere față de ceilalți.