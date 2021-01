Despre liberalizarea furnizării energiei electrice

Rămăseserăm ultimii din Uniunea Europeană, după ce Bucureștiul obținuse de la Bruxelles o serie de derogări care au permis întârzierea până la limita extremă a finalizării procesului de liberalizare a pieței energiei. Iată că de la 1 ianuarie 2021 (datalimită) piața energiei electrice este complet liberalizată, ceea ce ar fi trebuit să fie o veste bună pentru fiecare din cei 8,5 milioane de consumatori casnici, din moment ce liberalizarea pieței aduce fiecăruia dintre noi libertatea de a alege o ofertă cât mai favorabilă propriului buzunar, din piața concurențială a celor aproape 60 de furnizori de energie electrică. Am spus bine “ar fi trebuit să fie o veste bună”, căci începutul de an a dovedit că nu este tocmai așa. Am văzut aprecieri ale unor analiști de piață potrivit cărora jumătate dintre consumatorii casnici nu vor opta pentru a intra în piaţa concurenţială a furnizorilor de energie electrică în 2021, deci nu vor alege soluții de preț mai bune pentru buzunarele lor și, în consecinţă, vor achita facturi mai mari. Iar motivul principal nu este - cum s-ar putea, superficial, crede - absența unor oferte mai bune. Motivul principal pentru care multe gospodării riscă să plătească facturi crescute la energie electrică este faptul că, în contextul în care majoritatea cetățenilor nu este obișnuită să urmărească chestiuni legislative și impactul lor direct, comunicarea către populație a autorităților relevante și efortul lor de informare a cetățenilor cu privire la aspectele liberalizării pieței s-au dovedit a fi un eșec. Experții recomandă astăzi ceea ce statul trebuia să învețe de multă vreme întreaga populație: să caute în piață cele mai bune oferte (prețuri scăzute, condiții contractuale bune, servicii oferite) și să decidă în consecință, să ceară și să semneze contracte noi de furnizare. Liberalizarea furnizării de energie electrică pentru clienţii casnici lasă posibilitatea consumatorilor să încheie contracte pe piaţa concurenţială, fie cu furnizorul actual, fie cu alt furnizor. Dar acelor consumatori casnici care nu vor opta pentru un nou contract li se va furniza în continuare energie electrică, însă în regim de serviciu universal, iar asta se va dovedi a fi mai puţin avantajos decât oferta de pe piața concurențială.