Între cruce și scut: Horia Nestorescu‑Bălcești și drumul spre Dumnezeu

Între file de arhivă, steme, embleme, blazoane, vechi manuscrise și caligrafii de odinioară, a trăit atât ca un istoric al simbolurilor, cât și ca un martor al unei continuități care unește neamul, Biserica și destinul personal. Astăzi spunem că „a plecat la Dumnezeu”, dar, în profunzime, știm că nu este doar o formulă de consolare. Pentru un om ca el, viața întreagă a fost un drum către această întâlnire.

Pentru mulți, numele lui este legat de heraldică. Dar heraldica, pentru Horia Nestorescu‑Bălcești, nu a fost niciodată o simplă disciplină tehnică, un „hobby savant”, o colecție de desene frumoase. Era un limbaj. Un limbaj al memoriei, al identității și al onoarei. Într-o lume care își schimbă logo‑urile de la o campanie la alta, el a ținut cu încăpățânare la ideea că există simboluri care nu se negociază, pentru că ele nu reprezintă un produs, ele sunt suflet colectiv. Stema era pentru el mai mult decât un „brand de țară”, era chipul istoric al unei comunități: cu rănile, victoriile, năzuințele și credința ei.

Istoria noastră recentă l-a prins pe Horia Nestorescu‑Bălcești într‑un moment ingrat: într‑o Românie ieșită din comunism, obosită, cinică, grăbită să arunce la gunoi tot ce mirosea a trecut. În acest climat, el a venit, cu discreția unui cărturar adevărat, și ne-a spus: „Nu vă grăbiți să uitați. Nu tot ce e vechi e mincinos. Nu tot ce e nou e bun.” A redeschis, prin cercetările lui, ușile spre stemele interbelice, spre simbolurile monarhiei, spre micile heraldici provinciale, comunale, bisericești, punând în lumină un fir de aur: continuitatea unei identități care nu poate fi ștearsă de niciun regim politic.

A fost, chiar dacă poate nu și-a revendicat termenul, un conservator în sens înalt. Nu un conservator inert, care se agață de forme moarte, a fost unul care știe că, fără ancoră în trecut, omul devine pradă ușoară pentru orice manipulare. Într‑o epocă în care relativismul a devenit normă, Horia Nestorescu‑Bălcești a avut curajul să susțină că există lucruri „care nu se schimbă”: Crezul, iubirea de neam înțeleasă fără ură față de altul, respectul pentru însemnele care ne-au însoțit strămoșii în luptă și în rugăciune.

În scrisul lui, fie că era vorba de studii de heraldică, monografii, articole sau prefețe, se simțea adesea această dublă tensiune: între rigoarea istoricului și vibrația mărturisitorului. Verifica documentul, dar nu se rușina să se emoționeze în fața unor vechi sigilii domnești sau a unui steag de luptă. Știa genealogii și tehnici de descriere heraldică, dar nu uita niciodată că, dincolo de toate acestea, o stemă stă pe o biserică, pe o primărie, pe un document solemn, ca o pecete a unei promisiuni. Iar promisiunile nu sunt neutre: ne angajează, chiar și peste secole.

Istoria nu este, în viziunea lui, un șir de date moarte, este un dialog neîncheiat între cei de dinaintea noastră și cei de după. Horia Nestorescu‑Bălcești a făcut parte din acea categorie rară de oameni care, cunoscând bine trecutul, nu îl transformă nici în idol, nici în povară, ci în responsabilitate. Să știi cine ai fost nu este un pretext pentru a te lăuda, este o trezire: odată ce știi câte jertfe, câte ridicări din cădere, câte ctitorii se află în urma ta, nu mai poți trăi superficial.

A fost un om al Bisericii, în sensul cel mai adânc atât prin apropierea de simbolistica bisericească, de însemnele episcopale sau de tradițiile iconografice, cât și prin felul în care privea istoria: ca pe un fir în care Dumnezeul cel viu nu lipsește, chiar și atunci când oamenii îl uită. Pentru Horia Nestorescu‑Bălcești, România nu era doar un loc între altele pe hartă. România era un spațiu hristofor, purtător, cu toate neajunsurile și rănile lui, al unei chemări. De aceea, plecarea lui „la Dumnezeu” nu sună, în cazul său, ca o metaforă convențională. Viața lui a fost, într‑un fel discret, o pregătire pentru această întâlnire: cercetând semnele, a învățat să urce de la litera istoriei la Duhul care o străbate.

Politic vorbind, Horia Nestorescu‑Bălcești nu a făcut parte din „clasa politică” în sens strict. Nu aceasta a fost vocația lui. Dar a fost, fără îndoială, un formator de conștiințe politice. Într‑o vreme în care partidele își schimbau siglele, culorile și sloganurile precum șosetele, el a insistat că identitatea unui neam nu se reduce la schimbarea unui logo de campanie. Că stemele orașelor, ale județelor, ale țării, simbolurile armatei, ale Bisericii, ale instituțiilor fundamentale nu sunt accesorii grafice, ci contracte morale între generații.

În felul său, a fost un rezistent la partidocrație și la politizarea abuzivă a statului. În timp ce rețelele de partid încercau să pună mâna pe funcții, el reamintea că există lucruri care nu pot fi ținute în mână de niciun partid: coroana unei țări, crucea unei catedrale, stema unui oraș și memoria unui martir. Nimeni nu poate „confisca” aceste însemne fără a le profana, iar profanarea nu rămâne niciodată fără consecințe spirituale.

Când un astfel de om pleacă la Dumnezeu, se întâmplă ceva tainic în țesătura nevăzută a unei națiuni. Nu pentru că el ar fi fost fără de păcat sau „ultimul” dintr‑un neam de uriași, pentru că fiecare plecare a unei astfel de conștiințe lasă în urmă un gol pe care nu îl poate umple nici informația, nici zgomotul mediatic, nici succesiunea rapidă de știri. Simțim, dincolo de cuvinte, că s-a stins o voce care nu făcea doar zgomot, însă punea în rezonanță corzi vechi, nobile, adânci.

Este, poate, una dintre marile tragedii ale vremurilor noastre faptul că, adesea, îi descoperim cu adevărat pe astfel de oameni abia când îi pierdem. Între două scandaluri politice și trei crize mediatizate vulgar, un necrolog serios, o evocare de substanță, o carte de istorie heraldică par, pentru mulți, lux. Și totuși, de la aceste „luxuri” începe sănătatea morală a unei comunități. O țară care nu mai are timp să-și cinstească oamenii care i-au ținut vie memoria nu va avea, în curând, nici resurse să-și apere viitorul.

A vorbi astăzi despre Horia Nestorescu‑Bălcești înseamnă, deci, a vorbi și despre noi. Despre felul în care ne raportăm la simboluri, la identitate, la istorie și la credință. Despre cât de ușor renunțăm la formele care ne-au ținut drepți și cât de greu ne este să acceptăm că, fără rădăcini, orice „modernizare” este doar o rătăcire.

Poate că, în aceste zile în care ne gândim la el „dincolo”, cea mai onestă întrebare pe care ne-o putem adresa este: ce facem noi cu ceea ce ne-a lăsat? Nu doar cu cărțile, studiile, arhivele, notițele și stemarele lui, ci cu atitudinea lui față de trecut și față de semn. Suntem dispuși să reconstruim respectul pentru profesia de istoric și heraldist? Suntem gata să ieșim din comoditatea „oricum nu contează” și să cerem ca simbolurile noastre să fie tratate cu seriozitate, nu ca elemente de decor politic? Suntem pregătiți să recunoaștem că nu putem fi un popor viu dacă nu ne luăm în serios propria istorie ca obligație de a nu coborî sub demnitatea celor care ne-au precedat și nu ca pretext de mândrie ieftină?

Finalul vieții pământești a lui Horia Nestorescu‑Bălcești este, pentru cei care cred, un început: începutul întâlnirii lui față către față cu Cel pe care L-a mărturisit discret prin fidelitatea față de adevăr și de simbol. Dar pentru noi, cei rămași aici, este și un examen. Un examen de memorie și de conștiință.

Dacă vom ști să ne aducem aminte de el atât ca de „un nume de specialist”, cât și ca de un om care ne-a învățat prin munca, prin scrisul și prin felul în care a iubit această țară că între istorie și cer nu există prăpastie, există doar o punte, atunci plecarea lui la Dumnezeu va fi și un câștig, nu doar o pierdere: vom fi, poate, cu un pas mai aproape de a înțelege că suntem atât contemporani unii cu alții, dar și contemporani cu cei care au fost și cu cei care, în taina lui Dumnezeu, ne așteaptă dincolo de timp.

În lumina aceasta calmă, putem spune, fără să ezităm: Dumnezeu să-l odihnească pe Horia Nestorescu‑Bălcești întru lumina pe care a iubit-o toată viața, lumina adevărului, a credinței și a simbolului curat! Restul depinde de noi.