Ce element geometric leagă milițienii de cuadratura cercului?

Cine o formulează trebuie să fie precum cei din Divertis - nu doar un stand-upper generic, ci cineva care combină umorul cu o urmă de cultură matematică.

Divertis obișnuia să spună că românilor le plac concluziile, așa că e bine să le ofere de la început: pătratul şi cercul nu prea se împacă. Şi pentru astfel de situații e indicat să ceri sprijinul Miliției - inima ţării, care bate, bate, bate… fix ca să înfigă pătratul în cerc.

„Cuadratura cercului” nu e doar o expresie frumoasă. E un termen care provine dintr-o problemă clasică a matematicii antice: să construieşti, folosind doar rigla şi compasul, un pătrat care să aibă aceeaşi arie ca a unui cerc. Să iei un cerc cu raza r, să calculezi aria lui, A=πr², şi apoi să desenezi un pătrat cu latura l astfel încât l²=πr². L = r√π. Simplitatea formulei ascunde absurditatea construcţiei.

Pentru secole întregi, matematicienii încearcă să transforme imposibilul în realitate. De la vechii greci, care desenează cercuri pe nisip şi pătrate cu măsurători rudimentare, până la geniile Renaşterii, care scot rigla şi compasul din tezaurele lor de hârtie şi încearcă, cu răbdare de călugăr, să pună pătratul în cerc. Toţi eşuează. Nu din lipsă de pricepere, ci pentru că π este transcendent. Abia în 1882, Ferdinand von Lindemann închide definitiv cercul: π nu este doar un număr ciudat, nici raţional, nici algebric. Este transcendent. Rigla şi compasul nu pot construi niciodată exact ceea ce depăşeşte limitele numerelor algebrice.

Oricât de puternic ar fi miliţianul din banc, pătratul pur şi simplu nu intră în cerc. Ştiinţa confirmă absurdul: imposibilul rămâne imposibil.

Dar aici intervine partea frumoasă, partea umană. Expresia „cuadratura cercului” migrează din cărţile de matematică în limba de zi cu zi. Nu mai este vorba de linii şi arii, ci de proiecte care par să nu aibă soluţie, de negocieri imposibile, de zile în care încerci să împaci totul şi nu reuşeşti. „Să împaci toate părţile într-un proiect imposibil… asta e cuadratura cercului.”

Atunci zâmbeşti, pentru că bancul cu miliţienii e mai mult decât o glumă despre putere. E una despre limitele omului. Despre cât de aproape putem ajunge de imposibil, fără a-l atinge vreodată.

În lumea asta, unde cifrele se ciocnesc cu birocraţia, unde legea se loveşte de realitate, pătratul şi cercul apar mereu. În economie, în politică, în viaţa de zi cu zi, încercăm să facem ca totul să se potrivească perfect. Şi mereu există π-ul nostru personal – un obstacol invizibil care ne arată că anumite lucruri nu se pot rezolva cu simpla voinţă sau cu metoda clasică.

Şi totuşi, fascinant, frumos şi tragic, oamenii continuă să încerce. Trasează diagrame, mută pătrate şi cercuri pe tablă. Gluma cu miliţienii este, poate, un tribut adus acestui spirit. Puterea nu constă în a reuşi să faci imposibilul, ci în a-l recunoaşte şi a continua să încerci, cu curaj, cu ironie, cu umor.

În final, pătratul şi cercul nu se ating. Miliţienii puternici rămân în banc, iar noi cu lecţia că forţa nu e suficientă, că trebuie să ştim să ne amuzăm de limite.

De fapt, știți câte bancuri cu milițieni există? Niciunul! Toate sunt adevărate!