Administrația Trump vrea să-i ademenească pe groenlandezi cu bani pentru a-i convinge să se alăture SUA

Deși suma exactă în dolari și logistica plății nu sunt clare, oficialii americani, inclusiv consilierii de la Casa Albă, au discutat despre sume cuprinse între 10.000 și 100.000 de dolari per persoană, au declarat două dintre surse www.reuters.com, care au solicitat anonimatul pentru a discuta deliberările interne.

Ideea de a plăti direct locuitorilor din Groenlanda, un teritoriu de peste mări al Danemarcei, oferă o explicație a modului în care SUA ar putea încerca să „cumpere” insula cu 57.000 de locuitori, în ciuda insistenței autorităților din Copenhaga și Nuuk că Groenlanda nu este de vânzare.

Tactica se numără printre diversele planuri discutate de Casa Albă pentru achiziționarea Groenlandei, inclusiv utilizarea potențială a armatei americane. Dar riscă să pară excesiv de tranzacțională și chiar degradantă pentru o populație care a dezbătut îndelung propria independență și dependența economică față de Danemarca.

„Ajunge... Gata cu fanteziile despre anexare”, a scris duminică premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, într-o postare pe Facebook, după ce președintele american Donald Trump a declarat din nou reporterilor că SUA trebuie să achiziționeze insula.

Liderii din Copenhaga și din întreaga Europă au reacționat cu dispreț la comentariile lui Trump și ale altor oficiali ai Casei Albe care și-au afirmat dreptul asupra Groenlandei în ultimele zile, mai ales având în vedere că SUA și Danemarca sunt aliați NATO legați de un acord de apărare reciprocă.

Marți, Franța, Germania, Italia, Polonia, Spania, Marea Britanie și Danemarca au emis o declarație comună, afirmând că numai Groenlanda și Danemarca pot decide chestiuni privind relațiile dintre ele.

Solicitată să comenteze discuțiile privind achiziționarea insulei, inclusiv posibilitatea efectuării de plăți directe către groenlandezi, Casa Albă a trimis agenția Reuters la declarațiile făcute miercuri de secretara de presă Karoline Leavitt și de secretarul de stat Marco Rubio.

În cadrul unei conferințe de presă, Leavitt a recunoscut că Trump și consilierii săi în materie de securitate națională „analizează cum ar arăta o potențială achiziție”. Rubio a declarat că se va întâlni săptămâna viitoare la Washington cu omologul său danez pentru a discuta despre Groenlanda.

Ambasada daneză a refuzat să comenteze, iar reprezentanța Groenlandei la Washington nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Trump susține de mult timp că Statele Unite trebuie să achiziționeze Groenlanda din mai multe motive, printre care și faptul că este bogată în minerale necesare pentru aplicații militare avansate. El a mai afirmat că emisfera vestică trebuie să se afle în mare măsură sub influența geopolitică a Washingtonului.

Deși deliberările interne privind modul de cucerire a Groenlandei au avut loc în rândul consilierilor lui Trump încă dinainte de preluarea mandatului, acum un an, urgența a crescut după ce guvernul său l-a capturat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro într-o operațiune îndrăzneață de răpire și capturare, desfășurată în weekend, potrivit unor surse familiarizate cu deliberările interne. O sursă a declarat că consilierii de la Casa Albă erau dornici să profite de impulsul dat de operațiunea Maduro pentru a realiza și alte obiective geopolitice de lungă durată ale lui Trump.

„Avem nevoie de Groenlanda din punctul de vedere al securității naționale, iar Danemarca nu va fi în măsură să o facă”, a declarat Trump reporterilor la bordul avionului Air Force One duminică. „Este atât de strategică”.

Una dintre sursele familiarizate cu deliberările de la Casa Albă a declarat că discuțiile interne privind plățile forfetare nu erau neapărat noi. Cu toate acestea, acea persoană a spus că discuțiile au devenit mai serioase în ultimele zile, iar consilierii luau în considerare sume mai mari, cu o plată de 100.000 de dolari pe persoană – ceea ce ar rezulta într-o plată totală de aproape 6 miliarde de dolari – o posibilitate reală.

Multe detalii privind eventualele plăți erau neclare, cum ar fi momentul și modul în care acestea ar fi fost distribuite dacă administrația Trump ar fi urmat această cale sau ce anume s-ar fi așteptat de la groenlandezi în schimb. Casa Albă a declarat că intervenția militară este posibilă, deși oficialii au afirmat că SUA preferă să cumpere insula sau să o achiziționeze prin mijloace diplomatice.

Printre posibilitățile avansate de consilierii lui Trump, a declarat marți un oficial al Casei Albe, se numără încercarea de a încheia un acord cu insula, denumit „Compact of Free Association” (Acord de asociere liberă).

Detaliile precise ale acordurilor COFA – care au fost extinse doar la micile națiuni insulare din Micronezia, Insulele Marshall și Palau – variază în funcție de semnatar. Dar guvernul SUA oferă de obicei multe servicii esențiale, cum ar fi livrarea corespondenței și protecția militară. În schimb, armata SUA operează liber în țările COFA, iar comerțul cu SUA este în mare parte scutit de taxe vamale.

Acordurile COFA au fost semnate anterior cu țări independente, iar Groenlanda ar trebui probabil să se separe de Danemarca pentru ca un astfel de plan să poată fi pus în aplicare. În teorie, plățile ar putea fi utilizate pentru a-i determina pe groenlandezi să voteze pentru independența lor sau să semneze un acord COFA după un astfel de vot.

Deși sondajele arată că o majoritate covârșitoare a groenlandezilor dorește independența, preocupările legate de costurile economice ale separării de Danemarca - printre alte probleme - i-au împiedicat pe majoritatea legislatorilor groenlandezi să solicite un referendum pentru independență.

Sondajele arată, de asemenea, că majoritatea groenlandezilor, deși sunt deschiși la separarea de Danemarca, nu doresc să facă parte din SUA.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)