Nicolae Noica aduce spiritul renașterii în epoca digitală

Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, îl caracterizează pe „inginerul patriot și istoric edificator”, implicat activ în găsirea unor soluții pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului „ca un model de înțelegere a misiunii laicatului ortodox în societatea contemporană”.

Elogiul făcut sărbătoritului la ceas aniversar de acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, subliniază că „Profesorul și inginerul Nicolae Noica este, prin ceea ce cercetează și scrie și prin felul cum investighează și publică, nu doar un învățător al tinerilor, ci un învățător al neamului, un stimulator al virtuților acestui popor”.

Emil Constantinescu, fost președinte al României, reține că „bilanțul activității ministrului Lucrărilor publice, Nicolae Noica, în guvernarea 1996-2000, raportat la condițiile dificile de atunci, pare un miracol, dar el reprezintă, de fapt, determinare și energie transpuse în muncă, multă muncă. În cei patru ani ai ministeriatului său s-au pietruit 1.400 de kilometri de drumuri sătești și s-au realizat lucrări de alimentare cu apă în 700 de sate. Un credit de 340 de milioane dolari a fost folosit pentru cel mai important proiect social privind alimentarea cu apă la sate din Europa de Est”.

Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României, relevă că acest „cronicar al zidirilor” și-a consolidat o excepțională carieră profesională și s-a afirmat ca prestigioasă personalitate publică. Cele 27 de cărți scrise prezintă „zidurile reprezentative pentru România modernă, care au rezistat până în zilele noastre”, ele reprezentând, grație efortului de cercetare în arhive al autorului, „un tablou impresionant format din construcțiile semnificative pentru fiecare epocă, realizate în raport cu vremurile în care au fost ridicate, cu împrejurările istorice interne și internaționale”.

Mihai Busuioc, președintele Curții de Conturi a României, subliniază modestia celui care, din perspectiva unei prodigioase cariere de inginer, om politic, profesor universitar, academician, selectează ca principale realizări spălarea picturii din naosul de la Voroneț și asfaltarea drumurilor de la Rohia și Râmeț. „Ancorarea în realitate, fundamentul unei educații într-o familie de tradiție a României și raportarea permanentă la Dumnezeu sunt secretele unei vieți pline de împliniri pentru cel ce sărbătorește 80 de ani de existență”.

Notăm din lunga listă a celor care dau consistență evaluării operei editoriale complexe publicate de Nicolae Noica și a realizărilor acestuia în planul instituțiilor pe care le-a condus de-a lungul câtorva decenii, pe Tudorel Andrei, ÎPS Andrei Andreicuț, Petre Mihai Băcanu, Ana Blandiana, ÎPS Ciprian, Silvia Colfescu, Ion Cristoiu, Valer Dorneanu, Maica Elena Simionovici, PS Galaction, Nora Rebreanu, Ioan Scurtu, Ionuț Vulpescu, PS Iustin Sigheteanu, ÎPS Teofan. Trecerea în revistă a acestor nume, ele însele repere pentru excelență în varii domenii, cu scuzele de rigoare pentru că nu-i putem cuprinde pe toți contributorii la volum, reflectă prețuirea largă de care se bucură Nicolae Noica în societatea românească.

Având privilegiul de a fi cronicar al multor evenimente legate direct de Nicolae Noica, m-am bucurat de posibilitatea de putea cunoaște valențele multiple ale personalității sale de organizator de instituții naționale, angajat în ambițioase proiecte editoriale academice sau dedicate conservării tezaurului cultural și al științei inginerești naționale. De aceea am găsit formula sintetică de a-l caracteriza pe sărbătorit în volumul omagial cu esența personalității sale de multiplicator de performanță în numeroase domenii scriiind că „Nicolae Noica aduce spiritul renașterii în epoca digitală”. Argumetele? „Temelia realizărilor se află în gena acestei familii pornite din ținutul mănos al Teleormanului, cu polii de atracție spre Dunăre și Capitală, ca axă de spiritualitate și echilibru. Profesori, medici, filozofi, istorici, ingineri cu rădăcina în acest neam au oferit puncte de reper trainice pentru locurile și instituțiile în care au muncit. Nicolae Noica are în plus capacitatea de a reuni formule de succes din arii profesionale diverse, oferind una din rarele străpungeri prin timp ale renascentismului altoit pe era digitală. O definire a ceea ce reprezintă „homo universalis renascentista”, caracterizat prin înțelegere ascuțită, deschis oricărei idei novatoare, cu simț al frumosului, cu dorința de afirmare și plină forță de acțuine, cu respect pentru tradiție și modele perene, toate le regăsim în personalitatea lui Nicolae Noica”. Adăugăm la această monumentală operă de autor și marele proiect în care este puternic angajat în prezent - din statura de membru de onoare al Academiei Române - de a scoate la iveală tezaurul uriaș aflat în Biblioteca Academiei, instituție revigorată sub conducerea domniei sale. Seria de volume „Istoria Bibliotecii Academiei Române” are nu numai o valoare intrinsecă, dar zona editorială ne convinge că evaluarea bunurilor culturale din patrimoniul Academiei aflate în păstrare și gestionare de prima bibliotecă a națiunii rivalizează cu miliardele de euro din rezerva de valute și aur a Băncii Naționale.

Prezență constantă în paginile Jurnalului și emisiunile Antenei 3CNN, Nicolae Noica luminează și dă claritate carteziană dezbaterii de idei, susține cu vigoare acțiuni de larg interes și stringentă actualitate, așa cum este consolidarea imobilelor avariate de seisme. Pentru toate acestea îi adresăm, cu respect, neobositului profesor, sub cununa celor opt decenii de viață, urarea „La mulți ani!” care domină volumele omagiale lansate recent într-o veritabilă sărbătoare , luminată de ,,Sfântul Nicolae”, în evenimentul găzduit de Banca Națională.