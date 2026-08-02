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Jurnalul Timp liber Numerele câștigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Loto 5/40 şi Super Noroc de duminică, 2 august 2026

Numerele câștigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Loto 5/40 şi Super Noroc de duminică, 2 august 2026

de Redacția Jurnalul Publicat la 02 Aug 2026 20:53 Modificat la 02 Aug 2026 20:53
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Numerele câștigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Loto 5/40 şi Super Noroc de duminică, 2 august 2026
Premiile puse în joc la tragerile LOTO din 2 august 2026

Un report de peste 47,50 milioane de lei (peste 9,05 milioane de euro) se înregistrează, duminică, la Loto 6/49, categoria I.

Numerele câștigătoare la LOTO duminică, 2 august 2026

  • Loto 6 din 49: 13, 30, 12, 49, 32, 48
  • Joker: 24, 27, 25, 13, 40 + 10
  • Loto 5 din 40: 22, 13, 34, 30, 25, 1
  • Noroc: 2149947
  • Noroc Plus: 691032
  • Super Noroc: 803226

 

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 3,55 milioane de lei (peste 678.000 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,98 milioane de lei (peste 568.900 de euro), iar la categoriile a II-a şi a III-a reportul este de peste 39.000 de lei pentru fiecare dintre aceste două categorii. La Noroc Plus se înregistrează un report de peste 578.500 de lei (peste 110.300 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 344.000 de lei (peste 65.600 de euro).
 

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Subiecte în articol: Loteria Română Numere câştigătoare
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