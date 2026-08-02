Concursul Internațional George Enescu 2026 debutează la Ateneul Român cu un concert-eveniment sub bagheta maestrului Cristian Măcelaru

Desfășurată sub tema „În căutarea excelenței”, ediția din acest an propune, încă de la concertul inaugural, o întâlnire între patrimoniul muzical al lui George Enescu, creația contemporană și noua generație de artiști care își încep parcursul internațional.

În centrul primei seri se vor afla violonista Mayumi Kanagawa, violoncelistul Yo Kitamura și pianistul Roman Lopatynskyi, câștigătorii ediției precedente a Concursului Enescu. Revenirea lor pe scena Ateneului Român, de această dată în ipostaza de soliști ai concertului inaugural, confirmă unul dintre obiectivele esențiale ale Concursului: susținerea și promovarea artiștilor care vor defini viitorul scenei muzicale internaționale.

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Programul serii va debuta cu lucrarea The Stone and the Ivy, semnată de Diego Santamaria și distinsă cu Premiul pentru Originalitate la Concursul Internațional George Enescu 2024. Includerea acestei partituri în programul inaugural reafirmă importanța pe care Concursul o acordă creației contemporane și susținerii noilor voci ale muzicii de astăzi.

Concertul include și Gala de premiere a Secțiunii Compoziție, una dintre componentele definitorii ale Concursului Enescu. Concursul este una dintre puținele mari competiții internaționale care păstrează constant o secțiune dedicată compoziției contemporane, contribuind astfel la încurajarea și promovarea creației muzicale actuale.

Un moment important al serii va fi interpretarea lucrării Brahmsodia – Triplu concert pentru vioară, violoncel, pian și orchestră op. 169, semnată de compozitorul Dan Dediu, una dintre cele mai importante personalități ale muzicii contemporane românești. Concepută ca un dialog între tradiție și modernitate, lucrarea îi reunește pe cei trei laureați ai ediției 2024 într-o formulă solistică de mare virtuozitate și expresivitate.

Finalul serii este rezervat unei lucrări emblematice a creației enesciene: Simfonia nr. 1 în mi bemol major op. 13, de George Enescu. Compusă la vârsta de numai 24 de ani, lucrarea reprezintă una dintre cele mai spectaculoase demonstrații ale forței creatoare timpurii a compozitorului și este considerată una dintre lucrările fundamentale ale repertoriului simfonic românesc.

Prin alegerea acestui program, concertul inaugural al ediției 2026 propune o imagine simbolică a identității Concursului Enescu: dialogul dintre tradiție și inovație, dintre patrimoniul cultural și creația contemporană, dintre marile valori ale muzicii și noile generații de artiști.

Biletele și abonamentele pentru concertele și recitalurile organizate în cadrul Concursului Internațional George Enescu pot fi achiziționate online, prin platforma Eventim.ro, precum și în format fizic, din librăriile Cărturești și Humanitas din întreaga țară. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru biletele și abonamentele achiziționate prin intermediul altor platforme de ticketing neoficiale.

Studenții, elevii și profesorii școlilor și universităților de muzică din întreaga țară beneficiază de acces gratuit, în limita locurilor disponibile, în baza legitimației de elev/student sau a adeverinței de serviciu. De asemenea, persoanele cu handicap și însoțitorii acestora beneficiază de acces gratuit, în limita locurilor disponibile, conform prevederilor legale.

Organizatorii Concursului Internațional George Enescu oferă, de asemenea, acces gratuit la etapele preliminare ale tuturor secțiunilor instrumentale desfășurate la Universitatea Națională de Muzică din București, precum și la prima parte a semifinalelor organizate la Ateneul Român, fără a fi necesară o înregistrare prealabilă.

Despre Concursul Internațional George Enescu 2026

Ediția 2026 marchează cea de-a XX-a ediție a Concursului Internațional George Enescu, una dintre cele mai importante competiții de muzică clasică din lume. Desfășurat între 23 august și 19 septembrie 2026, Concursul va reuni la București tineri muzicieni din întreaga lume, competiția fiind dedicată secțiunilor vioară, violoncel, pian și compoziție. Pe lângă etapele competiționale, ediția aniversară propune publicului o amplă serie de concerte și recitaluri extraordinare găzduite de Ateneul Român, susținute de artiști consacrați ai scenei internaționale, laureați ai edițiilor precedente și membri ai juriilor internaționale.

Concursul Internațional George Enescu este un eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii.

Organizator: ARTEXIM

Co-organizator: Fundația ArtProduction

Parteneri principali: Rompetrol, BRD Groupe Societe Generale, LEXUS

Parteneri: Purcari, One United Properties, Nazurro Aqua, L’Or, Althaus, Mobexpert

Cu sprijinul: Țuca Zbârcea & Asociații, Flavours, Sanador

Partener de monitorizare: mediaTRUST