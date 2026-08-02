Cum economisești apă acasă: 10 trucuri simple care îți reduc factura

Vestea bună este că nu trebuie să faci schimbări radicale pentru a consuma mai puțină apă. Câteva obiceiuri simple pot face o diferență semnificativă.

Iată 10 metode ușor de aplicat prin care poți economisi apă în fiecare zi.

1. Fă dușuri mai scurte

Un duș este, în general, mai economic decât o baie în cadă, dar numai dacă nu durează prea mult.

Specialiștii recomandă un duș de aproximativ patru minute, suficient pentru igiena zilnică și mult mai eficient din punct de vedere al consumului. O cadă plină poate consuma peste 80 de litri de apă, în timp ce un duș scurt folosește în jur de 50 de litri.

Un truc simplu este să oprești apa în timp ce te săpunești.

2. Închide robinetul când te speli pe dinți

Este unul dintre cele mai ușoare obiceiuri pe care le poți schimba.

Un robinet lăsat deschis poate consuma până la 9 litri de apă pe minut. Dacă îl închizi în timp ce te speli pe dinți și îl deschizi doar pentru clătire, economisești mii de litri de apă într-un an.

3. Folosește mașina de spălat vase

Deși pare surprinzător, o mașină de spălat vase modernă consumă, de regulă, mai puțină apă decât spălatul manual.

Pentru un consum cât mai redus:

pornește-o doar când este plină;

folosește programul Eco;

îndepărtează resturile alimentare fără să clătești vasele înainte.

4. Repară imediat robinetele care picură

Un robinet care picură constant poate irosi peste 5.000 de litri de apă într-un an.

De cele mai multe ori, problema se rezolvă prin schimbarea unei garnituri sau a unei piese ieftine, evitând atât risipa, cât și o factură mai mare.

5. Refolosește apa din bucătărie

Apa în care ai fiert legume nu trebuie aruncată imediat.

După ce se răcește, poate fi folosită pentru:

udarea plantelor din grădină;

florile din curte;

compost.

La fel, apa rămasă în pahare poate fi turnată în ghivece, în loc să ajungă la canalizare.

6. Verifică dacă vasul de toaletă are scurgeri

Puțini verifică acest lucru, deși un rezervor defect poate pierde între 200 și 400 de litri de apă pe zi, fără să fie foarte evident.

Dacă observi că apa curge permanent în vas sau că rezervorul se umple foarte des, este recomandat să remediezi problema cât mai repede.

7. Montează un contor inteligent, dacă ai posibilitatea

Tot mai multe locuințe folosesc contoare inteligente, care arată în timp real câtă apă consumi.

Aceste dispozitive te ajută să identifici rapid consumul neobișnuit sau eventualele pierderi și îți oferă un control mai bun asupra facturii.

8. Pornește mașina de spălat rufe doar când este plină

La fel ca în cazul mașinii de spălat vase, eficiența este mult mai mare dacă folosești mașina doar cu încărcătură completă.

Programul Eco consumă mai puțină apă și energie, chiar dacă durează puțin mai mult.

9. Spală mașina cu găleata, nu cu furtunul

Un furtun lăsat deschis poate consuma până la 20 de litri de apă pe minut.

Dacă folosești o găleată și un burete, vei avea nevoie de aproximativ 30 de litri pentru întreaga operațiune, economisind sute de litri de apă.

10. Colectează apa de ploaie

Un rezervor pentru colectarea apei pluviale poate deveni extrem de util în sezonul cald.

Apa strânsă poate fi folosită pentru:

udarea grădinii;

florile din curte;

spălarea aleilor;

alte activități care nu necesită apă potabilă.

În plus, reduci consumul din rețeaua publică și economisești bani.

De ce este important să economisim apa?

Schimbările climatice și perioadele tot mai lungi de secetă pun presiune asupra resurselor de apă inclusiv în Europa, iar România nu face excepție. În ultimii ani, numeroase localități s-au confruntat cu restricții de apă în timpul verii, iar specialiștii avertizează că fenomenul se poate accentua.

Fiecare gest contează. Un duș mai scurt, un robinet reparat la timp sau o mașină de spălat pornită doar când este plină pot părea schimbări minore, însă, la nivelul unei familii și apoi al unei comunități, ele înseamnă mii de litri de apă economisiți în fiecare an.