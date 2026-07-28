Secretele longevității. Strategia simplă care protejează memoria la vârste înaintate

Analiza arată că persoanele care își limitează consumul de alimente într-un interval de circa 9 ore pe zi și nu mai mănâncă în ultimele 4 ore înainte de somn au rezultate mai bune la anumite teste de memorie, planificare și rezolvarea problemelor.

Studiul, de dimensiuni reduse, a fost realizat pe femei cu vârste între 50 și 79 de ani care prezentau supraponderalitate sau obezitate. Specialiștii subliniază că rezultatele sunt preliminare și trebuie confirmate prin studii mai ample.

Concluziile studiului

Echipa, coordonată de prof.univ. Sue Shapses, specialist în nutriție la Universitatea Rutgers din New Jersey, a urmărit 47 de femei timp de șase luni. Toate participantele au fost încurajate să reducă aproximativ 500 de calorii din dieta zilnică.

Dintre acestea, 26 de femei au fost instruite să consume alimente doar într-un interval de 9 ore pe zi, de obicei între 10:00 și 18:00. Restul participantelor și-au distribuit mesele pe o perioadă mai lungă, de aproximativ 12 ore.

La finalul perioadei de monitorizare, ambele grupuri au pierdut o cantitate similară de greutate corporală, în medie șapte kilograme. Diferențele au apărut însă la testele cognitive.

Femeile care au urmat programul alimentar cu interval restrâns au obținut însă rezultate mai bune la evaluările privind planificarea spațială și rezolvarea problemelor. Cercetătorii au observat, de asemenea, indicii privind o reducere a erorilor la testele de memorie și învățare, deși performanțele la anumite exerciții de multitasking și la testele de reacție au fost similare în ambele grupuri.

Legătura între alimentație și sănătatea creierului

Sue Shapses a descris efectele observate ca fiind „modeste”, însă consideră că rezultatele indică un posibil rol al alimentației cu restricții de timp în menținerea funcțiilor cognitive.

Potrivit cercetătoarei, beneficiile ar putea fi legate de modul în care organismul gestionează ritmurile circadiene, metabolismul și procesele inflamatorii.

Declinul cognitiv și demența reprezintă probleme majore de sănătate publică la nivel mondial. Deși factori precum vârsta și predispoziția genetică nu pot fi modificați, specialiștii estimează că o parte semnificativă a cazurilor ar putea fi prevenită sau întârziată prin schimbări ale stilului de viață. Obezitatea la vârsta mijlocie este considerată unul dintre factorii care pot crește riscul de demență ulterior.

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Ce spun specialiștii

Specialiștii investighează în prezent nu doar ce alimente consumă oamenii, ci și momentul în care acestea sunt consumate. Cercetările anterioare au indicat că luarea cinei mai devreme ar putea avea efecte pozitive asupra greutății corporale, tensiunii arteriale și sănătății metabolice.

Profesoara Wendy Hall, șefa Departamentului de științe nutriționale de la King's College London, care nu a participat la cercetare, spune că alimentația cu restricții de timp reprezintă o abordare promițătoare pentru susținerea sănătății cognitive la adulții de vârstă mijlocie și înaintată.

Aceasta a precizat însă că rezultatele trebuie analizate după publicarea completă și evaluarea studiului de către comunitatea științifică pentru a se stabili dacă efectele observate au o importanță clinică reală.

Concluziile cercetării au fost prezentate la reuniunea anuală Nutrition 2026 a Societății Americane pentru Nutriție, desfășurată în Maryland, notează theguardian.com.