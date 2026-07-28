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Atenție unde călătoriți. Cutremur major în Japonia. Pericol de tsunami

de Redacția Jurnalul Publicat la 28 Iul 2026 17:15 Modificat la 28 Iul 2026 17:15
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Atenție unde călătoriți. Cutremur major în Japonia. Pericol de tsunami
Autoritățile nipone au emis un avertisment de tsunami pentru mai multe prefecturi, după cutremurul de 7,1 grade Richter.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis marți o atenționare de călătorie pentru Japonia, după cutremurul cu magnitudinea de 7,1 produs luni în apropierea orașului Kumamoto, din sudul insulei Kyushu.

Autoritățile nipone au emis un avertisment de tsunami pentru mai multe prefecturi.

Potrivit MAE, avertizarea de tsunami vizează prefecturile Kumamoto, Fukuoka, Saga și Nagasaki.

Ministerul recomandă cetățenilor români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Japonia să manifeste prudență sporită în zonele de coastă afectate și să respecte întocmai indicațiile autorităților locale.

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Românii care au nevoie de asistență consulară pot contacta Ambasada României în Japonia la numerele de telefon +81 (0)3 3479 1804, +81 (0)3 3479 0431 și +81 (0)3 3479 0432. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al misiunii diplomatice: +81 (0) 80 4461 4465.

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Subiecte în articol: cutremur japonia
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