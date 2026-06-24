2 zodii norocoase, în vara 2026: Emoții, drame, pasiuni și noi începuturi

Nu mai putem ignora dorințele noastre cele mai intime deoarece adevărul iese la suprafață, în pofida eforturilor de a menține o aparență sau de a ne reține cuvintele.

Leu

Cel mai norocos zodie în vara anului 2026 este Leul. Pasiunea lor va fi aprinsă pe măsură ce planeta expansiunii, Jupiter, intră în zodia lor. Această influență cosmică întruchipează îndrăzneala, egoul accentuat și auto-exprimarea fără scuze, ceea ce înseamnă că probabil veți experimenta un val de încredere. Oportunitățile vă vor apărea, iar oamenii vor fi atrași de energia voastră magnetică. Cel mai important, vă veți simți pregătiți să luați măsuri proactive pentru a vă alinia cu cele mai profunde valori, credințe și credință ale voastre. Miracolele neașteptate vă pot transforma în mod surprinzător viața și vă pot trezi potențialul.

Totuși, vei dori să fii atent la linia fină dintre entuziasm și impulsivitate. Deși claritatea ta nou dobândită ar trebui cultivată, este esențial să nu iei măsuri pripite din mândrie rănită. Permite-ți instinctelor să se ascute, pas cu pas. De-a lungul verii, acest semn zodiacal teatral se poate aștepta să-și trezească dorințele, să urmărească măreția și, cel mai important, să ia inițiativa de a se alinia cu cea mai înaltă versiune a sa. Calea ta se deschide cu potențial, așa că ai discernământul de a filtra ce merită și ce nu merită timpul tău. Una peste alta, o mentalitate a abundenței va multiplica lucrurile bune din viața ta.

Rac

Pe măsură ce începe sezonul zilelor lor de naștere, Racul se simte inspirat să îmbrățișeze noi începuturi și să exploreze noi căi. Cu toate acestea, odată cu apropierea și deplasarea lui Mercur retrograd prin semnul său, trebuie mai întâi să abordeze orice problemă neterminată. Mercur, planeta comunicării, clarității și învățării, îi încurajează să se angajeze în conversații dificile, să reflecteze asupra experiențelor lor și să ia în considerare unde au ocazia să corecteze greșelile din trecut. Între 29 iunie și 23 iulie, vor începe vara cu această abordare a lui Mercur retrograd în Rac: atent și atent.

Totuși, odată ce Mercur retrograd se termină, restul sezonului lor însorit pare mult mai ambițios, incitant și hotărât. Pe 30 iunie, Jupiter, planeta norocului, intră în sectorul lor financiar. După ce distragerile nebuniei retrograde se vor estompa, vor avea o mentalitate mai concentrată asupra a ceea ce prețuiesc, unde să investească și cum să reducă cheltuielile inutile. Este timpul să-și ridice cariera, să exploreze noi afaceri și să primească compensații pentru ceea ce le îndeplinește cu adevărat dorința de a se extinde, potrivit parade.com.

