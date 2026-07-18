Visul Nadiei a devenit realitate: Zeița de la Montreal a inaugurat spectaculoasa sală de gimnastică GymNadia

Evenimentul de inaugurare s-a bucurat de o prezență importantă atât din lumea sportului, cât și din lumea politică și diplomatică.

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Alegerea datei pentru această festivitate are o puternică încărcătură simbolică, evenimentul fiind organizat exact la 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. În cadrul probelor de gimnastică artistică, Nadia Comăneci a obținut prima notă de 10 din istoria sportului, scrie Mediafax.

Printre participanții la ceremonie se numără jucătorii de tenis Ilie Năstase și Ion Țiriac, cel a cărui fundație finanțează întregul proiect. De asemenea, la festivitate a sosit și premierul interimar Ilie Bolojan, dar și ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, Darryl Nirenberg

Proiectul a fost realizat de Fundația Ion Țiriac, sala fiind concepută la standarde internaționale, fiind destinată cursurilor de inițiere și antrenamentelor pentru copii cu vârste de până în 12 ani.

Sala acoperă o suprafață totală de 2.837 metri pătrați, din care 1.850 de metri pătrați sunt alocați sălii de sport și va avea facilități precum zonă de antrenament pentru peste 70 de sportivi, vestiare moderne, covor cu înălțime liberă pentru gimnastică ritmică și covor de competiție pentru gimnastică artistică, dar și echipamente adaptate.

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