29 noiembrie, ziua eliberării: trei zodii primesc un boost astral neașteptat

Chiar dacă retrogradarea a venit cu întârzieri, confuzii și probleme de comunicare, astrologul Matilda Zhuang subliniază că, de fapt, planul astral ascunde o binecuvântare, potrivit yourtango.com.

„Acest Mercur retrograd ne aduce un cadou la final”, spune ea.

Așadar, chiar dacă acum pare complicat, pentru trei zodii universul pregătește o eliberare și o evoluție importantă.

1. Gemeni

Pentru Gemeni, guvernați chiar de Mercur, fiecare retrogradare este un test intens. Anul acesta însă, totul are un scop: o maturizare emoțională și relațională.

Potrivit astrologului, odată cu sfârșitul retrogradării, relațiile voastre – fie ele profesionale, prietenii sau amoroase – pot trece la „un nou nivel”.

Ați fost nevoiți să vă controlați impulsul de a vorbi prea repede și să conștientizați că „vorbele voastre au greutate”.

Acum este momentul să:

revizuiți contracte sau proiecte mai vechi,

vă puneți ordine în viață,

acordați mai multă atenție sănătății fizice.

Transformarea este aproape – până la finalul retrogradării veți fi o persoană complet schimbată, mai organizată și mai disciplinată. Dacă reușiți să păstrați ritmul, 2026 poate deveni unul dintre cei mai buni ani ai voștri.

2. Vărsător

Pentru Vărsători, retrogradarea a amplificat confuzia, întârzierile și tensiunile în comunicare. Însă finalul lunii noiembrie vine ca o gură de aer proaspăt.

Zhuang spune că „până la finalul lunii noiembrie veți avea o claritate nouă, o direcție limpede care vă va ghida întreg anul 2026”.

Veți simți o creștere de influență în:

proiecte profesionale,

activități de grup,

prietenii și comunități.

Acum este momentul să clarificați orice conflict sau neînțelegere care a apărut în ultimele săptămâni. Reputația voastră se poate îmbunătăți, iar vechi mentori sau colaboratori pot reveni cu oportunități surprinzătoare.

Abundența apare atunci când vă aliniați cu ceea ce simțiți cu adevărat – nu cu ce „ar trebui” să faceți.

3. Capricorn

Pentru Capricorni, finalul retrogradării lui Mercur marchează o renaștere socială și profesională.

Astrologul afirmă că „are loc o schimbare profundă în ceea ce privește statutul social”.

Vă recăpătați claritatea mentală și încrederea în propriile decizii, iar oamenii încep să fie atrași de energia voastră. Începe o perioadă în care:

se deschid uși importante,

apar oportunități profesionale,

imaginea publică vi se îmbunătățește.

Totuși, pentru a profita de această evoluție, este esențial să:

vă protejați energia,

vă analizați cercul social,

vindecați răni vechi și eliminați relații toxice.

Dacă faceți acest efort interior, succesul din perioada următoare va fi vizibil și stabil.