3 cele mai rezistente zodii. Criticile celorlalți nu le afectează pe aceste semne hotărâte

1. Berbec

Berbecul are o abordare îndrăzneață și hotărâtă a vieții, care debordează de încredere și pasiune. Și dacă cineva are ceva negativ de spus despre Berbec sau despre modul în care își trăiește viața, poți avea încredere că acestui semn de foc nu-i pasă prea mult.

Berbecul este capabil să respingă criticile și remarcile sarcastice cu ușurință.

2. Capricorn

Capricornul ambițios nu are timp să-și facă griji despre ce cred alții despre el sau dacă este simpatic; are un imperiu de construit! Deși acest lucru poate face ca acest semn de pământ să pară uneori dur, este din autoconservare și pentru a-și menține concentrarea.

Capricornul și-a sporit rezistența din ambiție și necesitate.

3. Vărsător

Independent și evaziv, Vărsătorul nu este foarte preocupat să fie plăcut de ceilalți. Știe exact cine este și nu are nevoie de alții pentru a-l înțelege. Natura sigură pe sine a Vărsătorului este cea care îi conferă acestui semn de aer o piele atât de groasă, potrivit thoughtcatalog.com.

Este nevoie de multă presiune pentru a fi afectat.

