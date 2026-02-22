3 luni de naștere ale celor mai buni parteneri: Devotați, romantici și iertători

Devotate, romantice și iertătoare, următoarele trei luni de naștere se remarcă ca fiind cele mai probabile de a aduce parteneri ideali într-o relație. Desigur, oricine, indiferent de ziua sa de naștere, poate fi un partener excelent. Un angajament față de auto-îmbunătățire nu poate fi determinat doar de semnele astrologice. Motivul din spatele evidențierii acestor luni de naștere se bazează pe trăsăturile astrologice și personalitățile asociate.

Născuți în martie

Dacă ziua ta de naștere este în martie, probabil că eștifamiliarizat cu plăcerile cinei rafinate și ale romantismului. Fie că ești un Pești imaginativ sau un Berbec instinctiv, ai curajul să-ți exprimi emoțiile deschis. Cel mai mare farmec constă în vulnerabilitatea ta combinată cu o notă de mister.

Cu toate acestea, odată ce te angajezi, ești pe deplin implicat. Acorzi nu numai timpul și afecțiunea ta, ci și un sprijin serios celor dragi, ceea ce te face un partener devotat și grijuliu. Pofta poate fi distractivă cât timp durează, dar cea mai mare dorință a lor este să găsească o persoană cu care să își poată explora cele mai sălbatice fantezii și care să dureze în timp.

Născuți în iulie

Persoanele născute în iulie sunt cunoscute pentru natura lor plină de compasiune și grijulie. Indiferent dacă cineva îi cunoaște de o clipă sau de o viață, se simt confortabil în prezența lor. Cum ai putea să nu o faci? Ei radiază în mod natural căldură și grijă, conștient sau nu. Privirea lor este atentă și pură. Poți simți sufletul mai profund în privirea lor.

Fie că sunt Raci sensibili sau Lei adorați, cei născuți în această lună tânjesc după conexiuni profunde. Nu se implică în emoții călduțe, ceea ce reflectă modul în care abordează relațiile lor. Când le câștigi încrederea, te poți aștepta la cel mai loial și iubitor tratament din partea lor.

Născuți în octombrie

Persoanele născute în octombrie sunt cunoscute pentru natura lor romantică. Au tendința de a vedea viața prin ochelari roz, găsind întotdeauna ce e mai bun în ceilalți. Fie că sunt Balanțe fermecătoare sau Scorpioni profunzi, capacitatea lor de a vedea partea bună îi face ușor de adorat.

Foarte orientați spre relații, cei născuți în octombrie cred că împărtășirea este cea mai bună parte a vieții. Fără ea, victoriile par mai puțin împlinitoare, succesul este mai puțin satisfăcător, iar fericirea pare trecătoare. Într-un parteneriat își îmbină adesea viețile, făcând ca ceea ce este al lor să pară că aparține și partenerului. Ei caută o iubire semnificativă, care să reziste testului timpului, notează parade.com.

