3 zodii au parte de un val de noroc în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025

Este timpul să ieși din zona de confort, să lași îndoielile deoparte și să ai încredere că universul te ghidează exact unde trebuie.

La începutul săptămânii, Marte în Scorpion formează o alianță puternică cu Jupiter în Rac – o combinație care aduce claritate, noroc și șansa de a transforma dorințele în realitate.

Pe 29 octombrie, Luna în creștere în Vărsător și intrarea lui Mercur în Săgetător deschid un nou capitol: libertate, idei îndrăznețe și încredere în intuiție.

Berbec – Norocul vine odată cu claritatea

Berbecule, astrele îți aduc șansa unui nou început. În 29 octombrie, Mercur intră în Săgetător, semn compatibil cu energia ta de foc, aducându-ți o perioadă de creștere, descoperiri și reușite profesionale.

Este posibil să primești o ofertă neașteptată sau o veste care îți va schimba direcția. Totuși, Mercur te invită să te miști încet, să analizezi totul cu răbdare. Nu forța lucrurile — universul lucrează în favoarea ta, dar în ritmul său.

Dragoste: comunicare sinceră, clarificări.

Bani: succes profesional, dar fără decizii pripite.

Noroc: ți se deschide un drum nou — urmează-l fără teamă.

Gemeni – Echilibrul aduce prosperitate

Gemenilor le surâde norocul sub influența Lunii în Vărsător, pe 29 octombrie. Este momentul perfect pentru a face pași concreți spre viața pe care o visezi.

Ai șansa de a schimba direcția profesională sau de a începe un proiect care te împlinește sufletește. Nu te mai raporta la așteptările altora — ceea ce contează acum este bucuria ta autentică.

Dragoste: conexiuni reale, fără măști.

Bani: decizii inspirate în carieră sau investiții.

Noroc: vine din curajul de a-ți urma sufletul.

Pești – Universul îți răsplătește răbdarea

Peștii sunt marii favoriți ai săptămânii. Pe 28 octombrie, Marte în Scorpion se aliniază cu Jupiter în Rac, aducând oportunități magice în dragoste, carieră și viață personală.

Ai visat, ai sperat și ai muncit, iar acum roadele apar. Fie că e vorba de o relație stabilă, o mutare importantă sau o șansă profesională peste hotare — astrele îți spun clar: acționează!

Dragoste: emoții profunde, începuturi de durată.

Bani: șansă de creștere sau un proiect profitabil.

Noroc: tot ce faci din inimă atrage abundență.