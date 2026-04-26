3 zodii care atrag noroc cu carul între 27 aprilie și 3 mai 2026

Este o săptămână ideală pentru a avea încredere în destin și pentru a înțelege că răbdarea nu întârzie succesul — îl amplifică.

Pe 28 aprilie, alinierea dintre Venus în Gemeni și Pluto în Vărsător aduce oportunități neașteptate și curajul de a accepta schimbarea. Poate fi vorba despre un nou drum în viață sau o șansă surprinzătoare care apare din senin. Energia se intensifică înainte de Luna Plină în Scorpion din 1 mai — prima dintre cele două Luni Pline ale lunii, transformând mai într-o perioadă rară de „Blue Moon”, asociată cu norocul și destinul.

Pe 2 mai, intrarea lui Mercur în Taur aduce stabilitate și claritate. Devine mai ușor să ai încredere că ești pe drumul corect și că ceea ce îți este destinat începe să prindă contur.

Fecioară

Intrarea lui Mercur în Taur pe 2 mai îți activează zona oportunităților, Fecioară. Comunicarea devine punctul tău forte, iar șansele norocoase apar exact atunci când știi să spui lucrurilor pe nume.

Această perioadă combină norocul cu dorința de stabilitate și echilibru. Este important să nu te grăbești și să construiești pas cu pas ceea ce începi. Chiar dacă unele oportunități par „prea bune ca să fie adevărate”, nu le respinge din start.

Ascultă-ți intuiția, nu doar logica. Când îți urmezi inima, creezi echilibrul perfect care atrage și mai mult noroc în viața ta.

Balanță

Pentru tine, Balanță, această săptămână aduce transformări majore. Alinierea dintre Venus și Pluto din 28 aprilie îți deschide uși neașteptate și îți schimbă perspectiva asupra viitorului.

Este momentul să accepți necunoscutul și să îți asumi riscuri calculate. Chiar dacă lucrurile nu sunt încă clare, energia acestei perioade aduce abundență și bucurie la un nivel rar.

Creativitatea ta este la cote maxime. Dacă ai visat să începi o afacere sau să revii la o pasiune artistică, acum este momentul perfect. Universul te împinge spre viața pe care ți-ai dorit-o mereu.

Pești

Luna Plină în Scorpion din 1 mai marchează un moment important pentru tine, Pești. Un ciclu început în noiembrie 2025 ajunge acum la maturitate, iar rezultatele încep să se vadă.

Scorpionul guvernează norocul și noile începuturi, dar te provoacă să fii sincer cu tine însuți. Pentru a construi viața la care visezi, trebuie să vezi lucrurile exact așa cum sunt.

Această Lună Plină are o energie aparte, aproape magică. Fiind prima din două în luna mai, creează un sentiment puternic de destin. Fii atent la semne, la oportunități și la mesajele pe care le primești.

Cu „Blue Moon”-ul de pe 31 mai la orizont, te afli în pragul unei schimbări majore care îți poate transforma viața în mod spectaculos.