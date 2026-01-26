3 zodii chinezești atrag abundență și noroc între 26 ianuarie – 1 februarie 2026

Trei semne din zodiacul chinezesc atrag abundență, prosperitate și noroc în perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2026. Energia Yin domină această săptămână, menținând aceste zodii deschise, receptive și aliniate cu fluxul natural al lucrurilor.

Nu este un moment pentru forțare sau control. Din contră, cheia este încrederea în proces și capacitatea de a primi. Cele mai bune zile pentru acțiuni importante sunt marți, 27 ianuarie, și duminică, 1 februarie.

Pentru a atrage abundența, este esențial să cureți energia negativă sau obiceiurile depășite. Acest proces îți limpezește mintea, armonizează spațiul în care trăiești și te pregătește emoțional să primești ce ți se cuvine.

Capra

Bani, contracte avantajoase și câștiguri financiare

Săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie este puternic marcată de energie Yin, perfect aliniată cu natura ta receptivă. Abundența vine în special prin bani, negocieri reușite și oportunități financiare.

Ziua ta cea mai norocoasă: vineri, 29 ianuarie (Zi Plină)

Este o zi excelentă pentru:

semnarea contractelor

deschiderea unei afaceri

inițierea unor activități cu potențial financiar

Dacă cineva îți datorează bani, este un moment favorabil să ceri returnarea lor. Meditația și vizualizarea obiectivelor funcționează foarte bine acum, mai ales datorită influenței Șarpelui de Lemn, un semn extrem de compatibil cu tine.

Culoare norocoasă: verde sau albastru pal

Semn compatibil: Șarpele

Mistreț (Porc)

Curățare karmică și noroc prin eliberare

Pentru tine, abundența apare în urma eliminării a ceea ce nu îți mai servește. Există două zile-cheie în această săptămână:

Miercuri, 28 ianuarie – Zi de Eliminare

Curățenia în spațiul personal te ajută să îndepărtezi energiile negative care îți blochează norocul. Energia Yin cere să renunți pentru a putea primi.

Este posibil să simți intuitiv când o relație trebuie încheiată sau când un obiect din casa ta „nu mai aparține acolo”. Deși procesul poate fi inconfortabil, el aduce o eliberare karmică importantă.

Joi, 29 ianuarie – Zi Plină

Energia pozitivă începe să curgă. Este o zi excelentă pentru:

deschiderea unei afaceri

organizarea unui eveniment acasă

călătorii

Semne compatibile: Tigrul și Iepurele

Dragon

Abundență prin echilibru și renunțarea la control

Dragon, această săptămână îți cere să renunți la ideea că trebuie să muncești din greu pentru fiecare lucru bun care apare în viața ta. Abundența vine atunci când permiți, nu când forțezi.

Ziua ta cea mai norocoasă: vineri, 30 ianuarie – Zi de Echilibru

Este ideală pentru:

afaceri

parteneriate intime

lansarea unui proiect nou

Renunțarea la control necesită răbdare, dar odată ce intri în acest ritm, lucrurile încep să curgă natural spre tine.

Culoare norocoasă: roșu (pentru energie, putere și magnetism)

Semn compatibil: Mistrețul, datorită naturii sale blânde și deschise