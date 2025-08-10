3 Zodii chinezești atrag norocul între 11 și 17 August 2025

August 2025 este luna Ren-Wu (Cal) intrând în luna Gui-Wei (Oaie). Începe cu bunătate luni, 11 august, deoarece energia Ren Zi încurajează o expunere emoțională a iertării și iubirii. A iubi pe alții nu este întotdeauna ușor, dar menținerea echilibrului în tine și în viața ta este esențială pentru a evita micile răutăți, mânia și resentimentele, care vor bloca norocul. În schimb, consideră-i pe alții ca fiind mai presus decât tine.

În ziua de Gui Chou, marți, 12 august, fă lucruri care să construiască visele și dorințele tale. Fundația norocului este pusă până la sfârșitul zilei. Așteaptă-te la provocări pe 13 august; însă, forțele tale interioare și oportunitățile de creștere vor apărea. Vineri și sâmbătă, 15 - 16 august, vei vedea semnele norocului venind către tine.

Norocul va fi un produs secundar al emoțiilor și pasiunii. Fă lucruri care îți plac. Ascultă-ți inima și fii sincer cu tine. Evită să minți, să încerci să ocolești sau să te ajuti pe tine pe seama altora. Trei semne din zodiacul chinezesc, datorită naturii lor oneste și sensibile, vor simți o mare satisfacție la finalul săptămânii.

1. Șobolan

Norocul vine pentru tine prin parteneriate începând cu luni, 11 august 2025, și este un noroc special, pentru că te încurajează să conduci cu inima. Ești mult mai sensibil decât cred oamenii. Îți place să ajuți pe alții și de aceea ești un prieten minunat. Fă parte dintr-un grup și ai grijă de cei dragi; acest lucru îți va aduce oportunități în viața ta.

Luni, fă ceva ce ai vrut întotdeauna să faci pentru cineva drag. Începând săptămâna cu un act de generozitate va ajuta la setarea tonului pentru ca norocul să vină către tine. Marți, 12 august, începe un proiect pasional semnificativ; pasiunea este un element esențial al muncii tale. Dacă este posibil, evită să începi proiecte noi sau să programezi întâlniri importante miercuri și joi, pentru a crea o atmosferă de calm.

Fii un rezolvator de probleme și câștigă favoarea celor din jur concentrându-te pe scopul grupului, nu pe agenda ta personală. Crearea unor relații pozitive va atrage noi oportunități și va face ca alții să te aprecieze. Fericirea lor va aduce energie pozitivă în viața ta.

În weekend, vei descoperi că norocul vine în multe forme, dar cel mai vizibil va fi în relațiile tale. Vei simți o apropiere față de anumite persoane și vei realiza că adâncirea unei parteneriate adevărate semnifică o prietenie de lungă durată.

2. Tigru

Tigru, săptămâna 11 august 2025 îți aduce noroc în dragoste. Vei descoperi cine este cel mai mare susținător al tău luni. Fii atent la acea persoană care îți echilibrează viața cel mai mult atunci când apar probleme. Persoanele care îți oferă ajutorul atunci când ai nevoie vor ieși în evidență, iar tu vei înțelege cine sunt oamenii tăi.

Pe 12 august, inițiază relații și prietenii noi. Aceasta este o zi dedicată socializării. Ieși și încearcă lucruri noi; dacă primești o invitație la un eveniment social, profită de oportunitate. Ușa parteneriatelor se deschide pentru tine, iar aceasta va fi una norocoasă.

Miercuri, 13 august, este o zi dedicată semnului tău, iar acum este momentul să renunți la lucrurile care știi că nu te ajută pentru viitorul tău. Va fi un proces dureros, care ar putea dura până pe 25 august 2025. Cu toate acestea, vei ști de unde să începi și vei vedea semne de speranță pentru viitor.

Ai avut un început mai greu în august, deoarece 1 august a fost o zi de Pericol, iar semnul tău a avut două zile de Distrugere. Totuși, rămânând fidel inimii tale vei reuși să navighezi prin dificultăți. Te îndrepți către un viitor mult mai luminos, iar chiar dacă viața pare dificilă miercuri, aceasta va fi ziua când norocul va veni pentru tine.

3. Cal

Pentru tine, Cal, norocul săptămânii vine datorită atitudinii tale și prieteniilor sănătoase. Nu se schimbă prea des. Ești un semn zodiacal optimist. Când viața devine greu de suportat, treci prin dificultăți. Când viața este ușoară, rămâi același, te bucuri de moment și îmbrățișezi fericirea din viața ta.

Luni, 11 august 2025, va fi o zi ușoară pentru tine, pentru că se aliniază perfect cu mentalitatea ta. Având o personalitate iubitoare și dăruitoare, poți acționa natural în mod caritabil. Dacă ai deja planuri care implică ajutorarea altora, gândește-te să faci de două ori mai mult decât ai intenționat inițial. Poate că vei reuși să implici și pe alții pentru a crea mai multă energie pozitivă în această săptămână.

Pe 14 august, o zi de Pericol, personalitatea ta ajutătoare și lipsită de griji poate fi exact ceea ce cineva are nevoie în viața lor. Verifică dacă prietenii și familia au nevoie de ajutor. S-ar putea să descoperi că ești un erou în viața altora. Intuiția ta ar putea să-ți vorbească într-un mod neașteptat. Ascultă-o și învață, pentru că este o abilitate valoroasă care va deveni și mai puternică duminică, 17 august 2025.

Duminică va fi o zi deschisă. Aceasta este ziua când norocul tău va veni. Poți primi o invitație să ieși cu prietenii sau familia și să întâlnești pe cineva special. Dacă ai planificat ziua, obiectivele tale vor fi atinse, dar vei avea o descoperire serendipică care te va pregăti pentru restul lunii. Vei încheia săptămâna într-un mod puternic!