3 Zodii chinezești își vindecă rănile sufletești între 29 iunie – 5 iulie 2026

După o perioadă încărcată emoțional, în care au avut de înfruntat dezamăgiri, pierderi sau incertitudini, acești nativi reușesc să lase tristețea în urmă și să privească din nou cu optimism spre viitor.

Energia săptămânii începe sub influența Câinelui, simbol al loialității și stabilității, și se încheie cu energia puternică a Dragonului, asociată succesului și noilor oportunități.

Primele zile îi încurajează pe nativi să înțeleagă sursa suferinței lor și să renunțe la tiparele care îi țin pe loc. Spre finalul săptămânii apar recompense, vești bune și motive reale de bucurie.

Bivol

Îți recapeți puterea și nu mai accepți compromisuri

Pentru nativii Bivol, tristețea începe să dispară atunci când aleg să își pună propriile nevoi pe primul loc.

Ziua de 1 iulie marchează un moment decisiv. Realizezi că ai oferit de multe ori sfaturi excelente altora, însă nu le-ai aplicat și în propria viață. Acum alegi să faci exact acest lucru.

Înțelegi că durerea s-a transformat, în timp, într-o formă de furie îndreptată împotriva propriei persoane și decizi că acest capitol trebuie să se încheie.

Pe 2 iulie, o situație sau o persoană din trecut încearcă să revină în viața ta, însă reacția ta este complet diferită față de altădată. Impui limite clare și refuzi să mai faci compromisuri care te rănesc.

La finalul săptămânii te simți mai puternic, mai liniștit și mult mai sigur pe tine.

Mistreț

O serie de vești bune îți schimbă complet starea de spirit

Pentru Mistreț, săptămâna aduce atât de multe motive de bucurie încât tristețea nu mai are loc.

Primul moment important apare pe 30 iunie, când începi un proiect sau iei o decizie aparent spontană. Intuiția te conduce exact acolo unde trebuie, iar rezultatele apar mai repede decât te-ai fi așteptat.

Mijlocul săptămânii vine cu mici provocări. Unele planuri se modifică sau anumite proiecte sunt amânate, iar pentru scurt timp te întrebi dacă ai făcut ceva greșit.

Răspunsul vine pe 3 iulie, când devine clar că schimbările au fost necesare pentru a face loc unor oportunități mult mai bune.

Apogeul emoțional este atins pe 4 iulie, când primești exact ceea ce aveai nevoie – fie că este vorba despre o veste, un sprijin financiar, o oportunitate sau o confirmare pe care o așteptai de mult.

Bucuria este atât de mare încât nu mai rămâne loc pentru tristețe.

Șobolan

Descoperi cât de important ești pentru cei din jur

Șobolanii au parte de una dintre cele mai emoționante transformări ale săptămânii.

Paradoxal, tocmai zilele considerate cele mai dificile sunt cele care le schimbă perspectiva asupra vieții.

Pe 1 iulie, un prieten sau un membru al familiei îți cere ajutorul. În timp ce îl susții și îi oferi sfaturi, îți amintești prin câte ai trecut și cât de mult ai evoluat.

Îți dai seama că adevărata ta valoare nu are nicio legătură cu banii sau statutul social, ci cu experiența, înțelepciunea și capacitatea de a-i inspira pe ceilalți.

Pe 2 iulie există riscul să fii din nou copleșit de amintiri dureroase, însă un eveniment neașteptat îți amintește cât de departe ai ajuns.

Nu mai ești persoana vulnerabilă de altădată.

La finalul săptămânii te simți mai puternic, mai încrezător și, mai ales, împăcat cu tine însuți.

O săptămână în care trecutul rămâne în urmă

Pentru Bivol, Mistreț și Șobolan, perioada 29 iunie – 5 iulie 2026 aduce eliberare emoțională, încredere și un nou început. Fie că este vorba despre decizii curajoase, oportunități neașteptate sau sprijinul celor apropiați, acești nativi reușesc să închidă un capitol dificil și să facă loc unei perioade mult mai luminoase.