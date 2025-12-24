3 Zodii chinezești sunt „alesele” anului 2026. Previziuni pentru Anul Calului de Foc

Dacă Anul Șarpelui de Lemn (2025) a fost despre renunțarea la ceea ce nu ne mai folosește și la blocajele care ne țineau pe loc, Anul Calului de Foc (2026) aduce curaj, asumare și libertatea de a trăi viața la maximum, explică astrologa Helen.

„Este ca și cum ai renunța la vechile straturi ale sinelui și ai îmbrățișa o versiune complet nouă”, spune Helen.

Deși toate semnele zodiacului chinezesc beneficiază de această schimbare de energie, trei dintre ele sunt mult mai avantajate. Pentru aceste semne, 2026 este un an al norocului, oportunităților și realizărilor predestinate.

1. Șarpe – Un an în care totul începe să funcționeze în favoarea ta

Chiar dacă părăsim anul tău zodiacal, energia Calului de Foc îți aduce noroc uriaș. „Șerpii poartă în ei elementul foc”, explică expertul în astrologie chineză Nan Yi. „În 2026, energia Focului lucrează în sfârșit pentru tine.”

Tot ceea ce ai construit în ultima perioadă începe să dea roade. Fie o oportunitate profesională importantă, fie o relație nouă sau o schimbare personală majoră, ceva care a stagnat mult timp începe acum să prindă viteză.

2026 este anul în care:

întâlnești oamenii potriviți,

apar surse noi de bani,

proiectele blocate până acum se dezmorțesc.

Pentru rezultate maxime, adoptă trăsăturile Calului de Foc: asumarea riscurilor strategice, independență, curaj și inovație.

2. Tigru – 2026 este anul în care te ridici la adevăratul tău potențial

„2026 este anul tău de ascensiune”, spune Nan Yi. Energia de Foc îți dublează ambiția, forța și încrederea, ceea ce te face să devii liderul natural al grupului, fie la locul de muncă, fie în viața de zi cu zi.

Se conturează situații care te provoacă să preiei controlul. Acceptă aceste provocări – norocul este clar de partea ta în 2026.

Yi explică astfel:

„Focul puternic creează Pământ, iar Pământul reprezintă bogăție.”

Asta înseamnă:

progres financiar,

consolidarea relațiilor,

promovări sau creșteri salariale,

recunoaștere profesională.

Acționează inteligent și valorifică norocul pentru a transforma 2026 într-un an definitoriu pentru cariera și evoluția ta personală.

3. Cal – Anul tău zodiacal aduce o descătușare totală

Pentru tine, Cal, 2026 este un an special: Ben Ming Nian, adică anul în care revine semnul sub care te-ai născut. În astrologia chineză, acest lucru este uneori considerat o perioadă cu provocări, însă Nan Yi oferă o altă perspectivă.

El spune că 2026 este anul „marilor breakthrough-uri”, deoarece energia intensă a Calului de Foc „arde blocajele, obstacolele și dificultățile, deschizând calea către cea mai mare creștere din ultimii ani”.

Astfel, 2026 poate aduce:

reușite majore,

depășirea unor limite personale,

transformări puternice în carieră și viață,

libertatea de a acționa exact așa cum simți.

Pentru a evita posibilele influențe negative ale Ben Ming Nian, experții recomandă: