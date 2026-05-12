3 zodii ies din întuneric până la finalul lunii mai 2026

Astrologii spun că energia acestei luni marchează un punct de cotitură și deschide drumul către mai multă claritate, echilibru și oportunități.

După luni întregi de stres, blocaje sau eforturi intense, acești nativi încep să simtă că lucrurile se așază în sfârșit în favoarea lor.

1. Leu

Pentru Lei, ultimele luni au fost extrem de intense, mai ales în plan emoțional și profesional. Au existat multe urcușuri și coborâșuri, iar oboseala acumulată și-a spus cuvântul.

Totuși, începând din mai 2026, energia astrală începe să se schimbe radical. Până la finalul lunii, mulți Lei vor simți că intră într-o nouă etapă a vieții lor. Problemele care păreau fără soluție încep să se rezolve, iar tensiunile din relații sau carieră se reduc considerabil.

Leii capătă mai multă încredere în ei și reușesc să construiască o bază solidă pentru ceea ce urmează.

2. Berbec

Berbecii ies, în sfârșit, dintr-o perioadă lungă de presiune și epuizare. Din 2023 încoace, mulți nativi au simțit că trebuie să lupte constant pentru fiecare pas înainte.

Acum însă, lucrurile se schimbă. Energia lunii mai le aduce un val nou de motivație, optimism și energie. În plus, Berbecii încep să fie priviți diferit de cei din jur și atrag mai multă atenție și apreciere.

Viața socială se animă, încrederea în sine crește, iar sentimentul că lucrurile merg în direcția potrivită devine tot mai puternic.

3. Săgetător

Pentru Săgetători, sfârșitul lunii mai vine cu mai multă libertate, distracție și conexiuni importante. Dacă în ultima perioadă au simțit că viața lor stagnează sau că rutina i-a obosit, energia astrală schimbă complet atmosfera.

Astrologii spun că Săgetătorii vor avea parte de mai mult romantism, o viață socială mai activă și oameni noi care le pot influența pozitiv viitorul.

Unii nativi vor renunța la relații sau prietenii care nu îi mai reprezintă, făcând loc unor conexiuni mai autentice. Iar partea cea mai bună este că această perioadă favorabilă nu se oprește aici — influențele astrale benefice continuă și în 2027.