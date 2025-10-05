3 zodii intră în cea mai norocoasă etapă a vieții lor în săptămâna 6 – 12 Octombrie 2025

Momentul cheie al perioadei este Luna Plină din Berbec, pe 7 octombrie, care marchează închiderea unui ciclu început în 2023. În același timp, Mercur intră în Scorpion, oferind claritate, transformare și șansa de a lua decizii care pot schimba destinul.

Venus în Fecioară se aliniază cu Jupiter în Rac pe 8 octombrie, amplificând șansele de abundență, relații armonioase și reușite în plan personal. Pentru trei zodii, tot acest context cosmic se traduce prin oportunități de neratat și începuturi de bun augur.

♌ Leu – O viață nouă se deschide în fața ta

Leii intră într-o etapă de transformare profundă. Luna Plină din Berbec, pe 7 octombrie, aduce roadele unor eforturi începute în 2023. Chiar dacă drumul a fost presărat cu provocări, acum ești în punctul în care totul capătă sens.

Ce aduce săptămâna:

libertate interioară și puterea de a-ți alege propriul drum,

închiderea unor capitole vechi și începuturi promițătoare,

Universul te încurajează să îți urmezi inima și să nu mai accepți limite impuse de alții. Acesta e startul unei perioade magice.

♓ Pești – Abundența vine prin transformare

Pentru Pești, răbdarea din ultimii ani începe să fie răsplătită. Mercur intră în Scorpion pe 6 octombrie și deschide un val de comunicare, oferte și oportunități neașteptate. Este momentul în care universul îți arată că tot ceea ce ai așteptat are acum un rost.

Ce aduce săptămâna:

șanse de câștiguri și schimbări în carieră,

relații mai profunde și discuții importante,

încrederea că ești exact acolo unde trebuie să fii.

Universul ți-a pregătit această etapă pentru a te scoate din stagnare și pentru a-ți arăta drumul către abundență și fericire.

♑ Capricorn – Schimbarea totală îți aduce noroc

Capricornii au parte de o revelație: pentru a trăi cu adevărat viața pe care o merită, trebuie să renunțe la tot ce nu îi mai servește. Această săptămână este momentul perfect pentru un „reset” major.

Ce aduce săptămâna:

claritate în privința alegerilor importante,

curajul de a renunța la relații sau situații toxice,

o confirmare puternică din partea universului că ești pe drumul corect.

Ai acum ocazia să faci schimbări radicale, să elimini mediocritatea și să alegi doar ceea ce îți aduce satisfacție reală.