ÎCCJ respinge recursul în casație al fostului primar Daniel Tudorache: prescripția nu s-a împlinit

Completul de 5 judecători a stabilit că, în cazul participației penale, momentul consumării infracțiunii principale determină calculul termenului de prescripție, iar contribuția complicelui se raportează la această faptă.

„Situația juridică a autorului a fost stabilită definitiv într-un dosar separat, aspect care influențează modul de calcul al termenului de prescripție în privința participantului la infracțiune”, se arată în comunicatul ÎCCJ.

„În cauza de față, s-a reținut că autorul a săvârșit infracțiunea în luna mai 2017, moment de la care curge termenul de prescripție atât pentru autor, cât și pentru complice”, mai precizează ÎCCJ.

Tudorache fusese condamnat definitiv în ianuarie 2025 la trei ani de închisoare cu suspendare pentru complicitate la trafic de influență, cu termen de supraveghere de patru ani, 60 de zile de muncă în folosul comunității și pedepse complementare privind interzicerea exercitării unor drepturi.

Faptele vizau contracte derulate în perioada 2016–2017 și sume pretinse ca și „comision”.

Prin această hotărâre, recursul în casație este respins, menținând efectele condamnării definitive.

(sursa: Mediafax)