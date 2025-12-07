3 zodii vor avea noroc, în săptămâna 8-14 decembrie 2025

Neptun staționează direct în Pești, pe 10 decembrie, alăturându-se lui Saturn pentru ultima lor perioadă în acest semn de apă eteric. Neptun rămâne în Pești până pe 26 ianuarie, ultima dată când acest lucru se va întâmpla în viața ta. Energia este magică și magnetică, dar este și intensă. Neptun în Pești îți cere să-ți asculți intuiția și să iei în considerare visele tale deoarece aici universul vorbește cel mai tare.

Universul cunoaște întotdeauna calea, chiar dacă nu ești sigur ce drum să urmezi. În loc să încerci să-ți dai seama de toate, explorează ce este sau nu este menit pentru tine. Nu există o alegere greșită, cu excepția de a rămâne pur și simplu acolo unde ești. Renunță la îngrijorare sau confuzie și spune pur și simplu universului că ești dispus să fii ghidat. Exersează recunoștința pentru tot ceea ce experimentezi, și ai încredere că această energie te va ghida către cea mai norocoasă și mai bună viață a ta.

Săptămâna aceasta renunță la gândul că tu știi cel mai bine sau că trebuie să iei o decizie logică. În schimb, fii dispus să vezi unde te duce viața. Explorează fiecare oportunitate care îți iese în cale, și știi că fiecare dintre ele servește ca o rampă de lansare către viața la care ai visat.

1. Rac

Ești menit pentru mult mai mult decât credeai. Intri într-una dintre cele mai spirituale faze ale vieții tale, când visele se manifestă și înțelegi brusc care este scopul tău divin în această viață.

Neptun staționează direct în Pești miercuri, 10 decembrie. Energia Peștilor reprezintă relația ta cu spiritualul. Este vorba, de asemenea, despre capacitatea ta de a profita de noi oportunități și de a înțelege sensul vieții tale. Cu toate acestea, Neptun îți cere să-ți asumi riscuri și să-ți asculți intuiția, chiar dacă nu există nicio confirmare pentru alegerile pe care le faci.

Când Neptun staționează direct în Pești, se alătură lui Saturn, deja direct în același semn. În timp ce Neptun îți cere să visezi și să-ți asculți intuiția, Saturn oferă motivația și resursele pentru a face ca tot ceea ce îți dorești să devină realitate. Intri într-o perioadă extrem de norocoasă deoarece la tot ce ai lucrat va deveni în sfârșit realitate. Asigură-te doar că îți onorezi intuiția cu fiecare alegere pe care o faci.

2. Berbec

Fii deschis la redirecționări. Nu poți planifica sau prezice norocul. În schimb, este atras în viața ta ca urmare a alegerilor pe care le faci. Norocul este o frecvență care vorbește despre deschidere, explorare și o mentalitate pozitivă. Pe măsură ce Mercur intră în Săgetător joi, 11 decembrie, trebuie să adopți aceste teme în viața ta, și în modul în care abordezi deciziile pe care le iei.

Mercur în Săgetător se referă la oferte și oportunități care ajută la atragerea unui noroc mai mare în viața ta. Totuși, nu poți fi rigid sau închis. În schimb, privește acest lucru ca pe un experiment despre ce înseamnă să-ți împlinești destinul.

Mercur a încheiat o călătorie retrogradă în noiembrie, ceea ce înseamnă că atunci când se va întoarce în acest semn de foc temele din perioada 29 octombrie - 18 noiembrie vor reapărea. Mercur a intrat prima dată în Săgetător pe 29 octombrie, înainte de a staționa retrograd pe 9 noiembrie. Ca parte a călătoriei sale, a rămas în Săgetător până pe 18 noiembrie. Când va reintra în acest semn zodiacal vei vedea teme trecute reapărând, dar vei avea și o perspectivă proaspătă.

Aceasta este a doua ta șansă. Nu erai pregătit să explorezi o nouă oportunitate sau ofertă luna trecută, dar când Mercur reintră în Săgetător pe 11 decembrie, vei fi. Lasă-te să vezi cât de grozavă poate fi viața atunci când devii deschis la redirecționări divine.

3. Fecioară

Există întotdeauna loc de îmbunătățiri. Luna în ultimul pătrar în Fecioară este în trigon retrograd cu Uranus în Taur vineri, 12 decembrie. Luna în ultimul pătrar în semnul tău zodiacal trezește dorința de a te îmbunătăți pe tine și viața ta. Acest lucru te ajută să fii sincer cu privire la ceea ce trebuie schimbat și să exersezi o mai mare deschidere față de proces. Această faza lunară se referă la elaborarea unui plan despre cum vrei să-ți schimbi viața, astfel încât să poți profita din plin de energia norocoasă asociată cu Uranus retrograd.

Uranus se mișcă prin Taur din 2018. Deși a petrecut câteva luni scurte anul acesta în Gemeni, s-a întors în Taur pentru a te ajuta să-ți duci visele la bun sfârșit. Uranus a reintrat pentru prima dată în Taur pe 7 noiembrie și va rămâne acolo până pe 25 aprilie. Uranus petrece aproximativ șapte ani în fiecare semn zodiacal, reprezentând cicluri specifice din propria ta viață. Aceasta înseamnă că nu se va întoarce în Taur timp de peste 80 de ani, ceea ce face ca aceasta să fie o oportunitate unică de a-ți schimba viața.

Există o energie complementară cu Uranus retrograd în Taur și Luna în ultimul pătrar în Fecioară deoarece ambele sunt semne de pământ. Orice schimbare pe care o faci nu ar trebui să fie percepută ca un risc sau o amenințare la adresa siguranței pe care ai creat-o, ci ca o evoluție naturală care îți amintește cât de bună poate fi viața. Așteaptă-te la o serie norocoasă de evenimente care să te ajute să-ți transformi viața în lunile următoare, potrivit yourtango.com.