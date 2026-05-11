3 zodii vor trece printr-o perioadă dificilă la începutul verii 2026

Racul, Capricornul și Berbecul vor fi cei mai afectați, în timp ce Gemenii și Leul vor simți și ei zgomotul cosmic.

Din 29 iunie până în 23 iulie 2026, ne așteaptă o perioadă în care mesajele vor căpăta un ton greșit, conversațiile de familie vor avea subtitrări, iar planurile de vară vor necesita un plan B. Și da, va fi deosebit de plină de evenimente pentru trei semne.

1. Rac: personajul principal care ar prefera să stea acasă

Acest Mercur retrograd stă aproape pe canapeaua ta. Nu numai că aduce în discuție subiecte legate de casă și familie, dar poate avea un impact direct și asupra identității tale, a imaginii de sine și a modului în care te exprimi.

Acesta este un moment în care s-ar putea să te regândești cine ești, ce ai nevoie și de ce continui să răspunzi la mesaje de la oameni atât de energici încât îți beau tot ceaiul cu gheață. Oamenii din trecut s-ar putea întoarce, conversațiile vechi s-ar putea întoarce sau s-ar putea să simți că trebuie să lămuri ceva înainte de a merge mai departe.

Sfat: Nu lua totul personal. Da, știm, este la fel de ușor pentru Rac ca și cum ar mânca un singur cartof prăjit. Dar Mercur retrograd nu te atacă; Îți arată doar unde ai tăcut prea mult timp.

2. Capricorn: Când relațiile necesită mai mult decât un calendar și disciplină

Capricornii vor simți acest Mercur retrograd, mai ales în relații. Partener, afaceri, familie, prietenie - toată lumea își va dori ceva. Și exact acesta este momentul în care ai prefera să ai un program clar, tăcere și o persoană care vine la întâlniri la timp.

Cu Rac în opoziție cu Capricorn, această perioadă poate aduce provocări în comunicarea cu cei apropiați. Cineva ar putea avea nevoie de mai multă blândețe și s-ar putea să oferi mai întâi o soluție sub forma unei foi de calcul Excel. Dulce, dar nu întotdeauna suficient.

Sfat: Nu corecta oamenii înainte de a-i auzi. Uneori, partenerul tău nu are nevoie de o strategie, are nevoie de o îmbrățișare. Uneori, colegul tău nu are nevoie de planul tău perfect, are nevoie de o recunoaștere a faptului că situația este cu adevărat haotică. Și uneori ai nevoie de o vacanță, nu de o altă întâlnire.

3. Berbec: când casa devine scena unei mini-telenovele

Berbecul îl va simți pe Mercur retrograd în domeniul casei, familiei și păcii interioare. Ceea ce este un concept interesant în sine pentru Berbec, deoarece pacea sună de obicei ca ceva ce se întâmplă și altor oameni.

Pot exista neînțelegeri în familie, schimbări de planuri privind mutarea, renovarea, vacanța sau locuitul împreună. Dacă plănuiai să aranjezi rapid ceva, să cumperi ceva, să semnezi ceva sau „doar să văruiești puțin apartamentul”, verifică totul de două ori. Mercur retrograd adoră expresia: „Va fi rapid”. Spoiler: nu va fi.

Sfat: Nu reacționa în prima secundă. Prima ta reacție poate fi incendiară, dar a doua va fi mult mai inteligentă. Așteaptă a doua.

Dar Gemenii și Leul?

Gemenii îl vor simți pe Mercur retrograd deoarece Mercur este planeta lor guvernatoare. Când Mercur are o zi proastă, Gemenii au 47 de file deschise în cap și niciun răspuns real. Tehnologia, logistica, comunicațiile, acordurile și banii vor avea nevoie de mai multă atenție.

Leii, însă, vor simți această perioadă mai subtil, ca o pregătire pentru perioada lor de naștere din vară. Poate apărea întrebarea: „Joc pentru mine sau pentru un public?” Mercur retrograd îi poate invita să reflecteze asupra creativității, mândriei și nevoii de validare. Ceea ce, desigur, este aproape o disciplină sportivă pentru Leu, potrivit citymagazine.ro.