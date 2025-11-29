3 zodii cărora li se va schimba viața în bine, în decembrie 2025

Odată cu sfârșitul sezonului retrograd, în această lună, viața devine mult mai bună pentru trei zodii până la sfârșitul lunii decembrie 2025. Unele schimbări astrologice semnificative ușurează energia care a făcut lucrurile dificile.

În decembrie 2025, trecem în sfârșit de perioada de umbră retrogradă a lui Mercur, care se încheie pe 17 decembrie. După un Mercur retrograd, „Zeului înaripat” îi ia, în general, câteva săptămâni pentru a prinde viteză și a reveni la normal. Așadar, până atunci, nimic nu este 100% încheiat, dar până la sfârșitul lunii lucrurile par în sfârșit din nou în regulă.

Saturn revine la mersul direct pe 28 noiembrie și începe să se miște din nou înainte până la sfârșitul lunii decembrie. Planeta karmei tranzitează ultimele grade din Pești înainte de a intra definitiv în Berbec, în februarie 2026. Împreună cu Saturn, Pluto este acum direct, iar Neptun devine direct pe 10 decembrie, părăsind și Peștii definitiv, în ianuarie 2026.

Înainte de sfârșitul lunii decembrie, Soarele, Venus și Marte intră în Capricorn, unul dintre cele mai stabile semne ale zodiacului. Aceasta înseamnă că începem să vedem mai mult echilibru în viață, pe măsură ce sărbătorile sunt aproape.

1. Gemeni

Mercur retrograd și perioada sa de umbră ți-au agitat relațiile de ceva vreme dar te poți aștepta ca orice probleme să se rezolve și lucrurile să revină la cum erau înainte de începerea sezonului retrograd. Vei simți ușurare și mult mai multă claritate. Vei putea să-ți dai seama cu adevărat încotro se îndreaptă lucrurile dacă ești într-o relație, mai ales după Luna Nouă din 19 decembrie, care cade în casa a șaptea, a partenerilor tăi.

Timp de patru luni și jumătate (până în prima săptămână a lunii noiembrie), Uranus a fost în semnul tău, creând unele situații imprevizibile și poate neașteptate în viața ta. Acum, că Uranus este din nou în Taur pentru următoarele cinci luni, poți respira ușurat pentru o vreme. Pe măsură ce Uranus tranzitează casa a noua, aduce lucruri mai bune deoarece face trigon cu Soarele tău și te poți identifica cu călătoriile, educația și propria ta viziune personală asupra lumii.

Saturn în Pești a făcut cuadratură cu Soarele fiecărui Gemeni la un moment dat în ultimii ani, ceea ce încetinește lucrurile și poate fi simțit ca o pătură umedă. Dar luna aceasta ești liber de această energie, aducând mult mai multă stabilitate și sfârșitul problemelor pe care le creează.

Cu Soarele, Venus și Marte intrând în Capricorn, sau casa a opta a ta, în această lună, te simți mai stabil și ai un început excelent exact la timp pentru Anul Nou!

2. Fecioară

Planeta ta guvernatoare Mercur, a fost retrogradă în noiembrie, perturbând comunicarea și gândirea. Dar pe 17 decembrie, părăsește în sfârșit perioada sa de umbră definitivă, iar lucrurile revin la normal în ceea ce privește comunicarea (și, eventual, lucrurile din casă nu se strică!).

Uranus a fost în Gemeni aproape jumătate de an, ceea ce reprezintă o energie provocatoare pentru tine. Dar Uranus este din nou în Taur acum, aducând noi oportunități în calea ta. Atât Saturn, cât și Neptun în Pești s-au opus Soarelui Fecioarei în acest an, dar această perioadă se termină în curând, ceea ce este un motiv suficient pentru a sărbători.

Soarele, Venus și Marte au fost în cuadratură cu Soarele tău în ultimele săptămâni, în a patra ta casă, care guvernează casa și fundația ta de bază. Aceasta este de obicei o perioadă stresantă, dar pe măsură ce Soarele, Venus și Marte intră în Capricorn în această lună, se află într-un semn compatibil cu tine, ceea ce face lucrurile mult mai ușoare. Capricornul este compatibil cu tine dar guvernează și a cincea casă, a iubirii și divertismentului. Așadar, după Luna Nouă în Săgetător, pe 19 decembrie, lucrurile se îmbunătățesc și te poți aștepta la un sfârșit de an minunat!

3. Pești

Mercur retrograd și umbra sa au creat probleme în munca și cariera ta dar perioada de umbră se încheie, în sfârșit, pe 17 decembrie și poți începe să revii la normal.

Uranus în Gemeni a intrat în cuadratură cu Peștii în ultimele luni, însă Uranus înapoi în Taur funcționează mult mai bine pentru tine. Conjuncția lui Neptun cu Soarele tău a creat multă confuzie și incertitudine, ca să nu mai vorbim de faptul că și Saturnse află în zodia ta, ceea ce coincide cu schimbări majore, dacă nu chiar dificile, în viață. Dar te afli în ultima etapă a acestei călătorii lungi și dificile, și te poți aștepta la schimbări majore în noul an.

Când Soarele, Venus și Marte vor intra în Capricorn, în această lună, vei simți mult mai multă stabilitate. Vei deveni mai sociabil și probabil vei interacționa cu ceilalți în această lună, ceea ce înseamnă că a doua parte a lunii decembrie va fi mai bună, potrivit yourtango.com.