4 luni de naștere ale oamenilor pe care copiii îi adoră

Această conexiune specială nu se datorează doar faptului că sunt părinți, îngrijitori sau profesori; ci și faptului că aceștia creează o atmosferă caldă și primitoare, în care copiii se simt confortabil și înțeleși.

Deși oricine poate fi grozav cu cei mici, este interesant de observat că anumite luni astrologice ale nașterii ar putea produce oameni care îi atrag în mod natural și mai mult pe copii. Conform experților, citiți mai departe pentru a descoperi care patru luni ale nașterii sunt cel mai probabil să fie grozave cu copiii.

Martie: Copilul mare care nu și-a pierdut niciodată uimirea

Persoanele născute în martie au o imaginație vie și inimi calde. Fie că ești un Pești visător sau un Berbec îndrăzneț, există o latură creativă pe care copiii o găsesc irezistibilă.

Adulții născuți în martie sunt adesea dispuși să construiască fortăreața, să se alăture aventurii imaginare sau să asiste la o poveste elaborată cu dragoni, supereroi și câini vorbitori. Își amintesc cum era să fii copil, iar această abilitate îi ajută să se conecteze în mod natural cu persoanele mai tinere.

Copiii apreciază adulții care nu se tem să fie puțin naivi din când în când.

Iunie: Ascultătorul jucăuș pe care fiecare copil îl adoră

Persoanele născute în iunie au adesea o latură jucăușă care nu dispare niciodată complet. Fie că ești un Gemeni curios sau un Rac hrănitor, există de obicei o energie tinerească în tine pe care copiii o percep imediat.

Persoanele născute în iunie tind să fie mari conversatoare, iar acest lucru nu se oprește atunci când vorbesc cu copiii. Pun întrebări, ascultă răspunsuri și par cu adevărat interesate de orice subiect interesant este în mintea unui copil în ziua respectivă.

Copiilor le place să se simtă ascultați, iar persoanele născute în iunie au un talent de a face acest lucru să se întâmple fără să încerce măcar.

August: Majoreta încrezătoare care inspiră mințile tinere

Persoanele născute în august au adesea o încredere pe care copiii o găsesc liniștitoare. Fie că ești un Leu încrezător sau o Fecioară organizată, ai tendința de a avea o prezență puternică, dar abordabilă.

Multe persoane născute în august devin persoanele pe care copiii le admiră. Sunt adesea protectoare, încurajatoare și rapide în a oferi laude atunci când merită. Copiii se simt susținuți în preajma lor și știu că au de-a face cu cineva care își dorește cu adevărat ca ei să reușească.

În același timp, persoanele născute în august știu de obicei cum să păstreze lucrurile distractive, motiv pentru care copiii abia așteaptă să petreacă timp cu ele.

Octombrie: Refugiul sigur, în care copiii au încredere

Există ceva natural primitor la mulți oameni născuți în octombrie. Fie că ești o Balanță echilibrată sau un Scorpion hotărât, știi adesea cum să-i faci pe ceilalți să se simtă incluși. Copiii sunt surprinzător de buni la a citi oamenii și tind să aibă încredere în cei care îi fac să se simtă în siguranță.

Persoanele născute în octombrie au adesea o prezență calmă care îi pune pe copii în largul lor. Sunt răbdătoare și încurajatoare și le permit copiilor să fie ei înșiși fără critici, lucru pe care copiii nu-l uită, potrivit parade.com.

