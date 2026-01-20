4 luni de naștere ar trebui să-și urmeze propriile sfaturi

Iată lunile de naștere care trebuie să înceapă să-și asculte propria înțelepciune:

APRILIE

Ai un cap atât de bun pe umer!. Aveți întotdeauna cele mai bune sfaturi pentru prietenii și familia voastră ori de câte ori vin la voi cu problemele lor. Nu îți este teamă să spuneți lucrurile așa cum sunt, să le oferi realitatea dură, în loc să îndulcești lucrurile.

Totuși, când vine vorba de propria viață, nu îți urmezi întotdeauna propriile sfaturi, în principal pentru că ești atât de impulsiv. Nu îți acorzi întotdeauna timpul și spațiul necesar pentru a te gândi la opțiunile tale. În loc să te întrebi care este cea mai bună decizie pentru situația ta, faci automat ceea ce îți spune instinctul în acel moment. Acționezi acum și te îngrijorezi de consecințele de mai târziu, ceea ce, după cum știi, se poate întoarce enorm împotriva ta.

Mergând mai departe, începe să-ți asculți propriile sfaturi. Nu mai lăsa impulsurile să preia controlul. Acordă-ți o secundă pentru a te opri, pentru a te gândi.

SEPTEMBRIE

Îți este ușor să dai sfaturi oamenilor pe care îi iubești, deoarece privești situațiile lor din exterior. Pentru că ești capabil să privești totul într-un mod imparțial și logic.

Cu toate acestea, când vine vorba de propriile probleme, te gândești prea mult la fiecare aspect mic. Te îndoiești de propriile instincte. Iei decizii, apoi le retragi, convins că a fost greșită.

Totuși, trebuie să ai mai multă încredere în tine. Știi ce faci. Nu ești atât de pierdut pe cât te simți uneori. Le oferi sfaturi incredibile tuturor celorlalți din viața ta, așa că e timpul să începi să-ți asculți propriile cuvinte. E timpul să crezi că știi despre ce vorbești, că ai răspunsurile. Ești mult mai deștept decât crezi.

DECEMBRIE

Oferi discursuri excelente de încurajare. Ești capabil să faci pe oricine să se simtă incredibil în pielea lui, dar nu ești capabil să faci același lucru pentru tine.

Rareori îți urmezi propriile sfaturi despre cum să-ți ridici standardele și să te iubești pe tine însuți, pentru că te chinui să-ți vezi propria frumusețe.

Dar trebuie să-ți amintești să urmezi sfaturile pe care le oferi mereu celorlalți. Trebuie să fii mai pozitiv în privința ta, nu doar în privința oamenilor din jurul tău. Ai atât de multe cuvinte înțelepte. E timpul să începi să le crezi.

IANUARIE

Știi întotdeauna care este mișcarea corectă de făcut. Ești persoana la care apelează toată lumea atunci când există o problemă, pentru că ai întotdeauna cele mai înțelepte soluții.

Totuși, rareori îți urmezi propriile sfaturi, fie pentru că sunt dificile, fie pentru că ești prea încăpățânat să vezi răspunsul care este chiar în fața ta. Deși majoritatea oamenilor nu te consideră o persoană emoțională, de obicei lași sentimentele tale față de ceilalți să te convingă să faci ceea ce nu trebuie. Păstrezi mereu în viața ta oameni care nu te merită și te limitezi la locuri de muncă care nu te apreciază, chiar dacă le-ai spune oricui altcuiva să facă opusul, potrivit collective.world.

Trebuie să începi să-ți asculți propriile sfaturi, pentru că tu știi cel mai bine.





