4 luni de naștere sunt destinate unei povești de dragoste care depășește granițele

Cercetările în psihologia relațiilor sugerează că oamenii sunt adesea atrași de parteneri din medii culturale diferite deoarece noutatea, curiozitatea și expunerea la noi perspective pot consolida creșterea emoțională și pot aprofunda satisfacția. Relațiile internaționale, în special, tind să conteste presupunerile, să extindă viziunile asupra lumii și să încurajeze o mai mare adaptabilitate între parteneri. În loc de familiaritate, aceste conexiuni prosperă prin descoperire, învățare și explorare comună a tradițiilor și stilurilor de viață contrastante.

Anumite luni de naștere pot fi mai deschise acestui tip de poveste de dragoste extinsă, interculturală, care pare mai mare decât geografia.

Iunie

Cei născuți în iunie au nevoie de un partener care să le provoace un mic șoc cultural. Cineva care să-i facă să-și pună la îndoială cele mai înrădăcinate obiceiuri până în adâncul sufletului. De exemplu, de ce nu poți pune două arome separate de cupă de înghețată pe același cornet sau să porți sandale cu șosete. Cineva care să-și facă griji mult mai puțin decât ei și despre lucruri complet diferite. Cineva care să le deschidă ochii către toate alternativele pe care viața le oferă atunci când iei în considerare posibilitățile.

De exemplu, faptul că nu ești niciodată blocat într-un singur oraș, într-un singur loc de muncă sau într-o singură relație. Ești un participant activ în propria viață în fiecare zi, ești unde și cu cine alegi. Doar cineva de foarte, foarte departe o poate face pe June să pună la îndoială ceea ce a luat de la sine înțeles, cu exemple concrete.

Martie

Cei născuți în martie s-ar căsători cu cineva de pe o altă planetă dacă ar putea, însă, din moment ce nimeni nu a luat contact direct cu extratereștrii, vor trebui să se mulțumească cu cineva cu un alt tip de pașaport. Fiind o persoană care călătorește mereu dincolo de curtea sa în propria imaginație, prin cărți, muzică, filme, bucătărie, cultură, limbă sau muzee, Martie este atrasă de cineva care a călătorit lumea și fizic.

Cineva care a fost cu adevărat în locurile despre care a citit. Cineva care știe direct cum este viața în altă parte, o viață pe care cei născuți în martie și-au imaginat-o. Acest sentiment de aventură și evadare este ceva ce admiră, ceva ce ar fi mai dispuși să încerce ei înșiși dacă ar avea antrenorul și/sau partenerul potrivit.

Decembrie

Decembrie se căsătorește cu cineva din altă țară pentru că pur și simplu nu este atras de oamenii lângă care a crescut. Îi consideră prea previzibili, prea plictisitori, prea siguri, prea ignoranți pentru a urmări ceva pe termen lung sau semnificativ. Ei aparțin cuiva care și-a părăsit vechile locuri de confort, cineva care și-a dorit, ba chiar avea nevoie, să experimenteze o viață diferită de cea pe care au cunoscut-o dintotdeauna.

Să se expună unor moduri de gândire diferite și unor puncte de vedere diferite sau, în unele cazuri, să se înconjoare de oameni ale căror valori sunt mult mai apropiate de ale lor, chiar dacă sute de kilometri îi despart fizic. Văd în ei înșiși potențialul de a fi cetățeni globali și își doresc același lucru și la un partener.

August

Cei născuți în august au nevoie de cineva care să fie la nivelul lor în ceea ce privește potențialul de a deveni vedete, iar fata sau băiatul de aur din liceul lor pur și simplu nu le va fi de ajuns. Au nevoie de cineva cu un accent sexy și un simț al modei mai degrabă de tipul „podiumului din Milano”, decât de cel al „turistului din Orlando”. Caută eleganță clasică, atemporală, nu ceva ostentativ, ostentativ și enervant.

Fiecare stereotip teribil despre propria țară este motivul pentru care cei născuți în august trebuie să caute pe cineva din altă parte. Își cunosc atât de bine propria cultură încât nu pot ignora defectele ei evidente și caută să spargă tiparele și tiparele cu cineva complet opus acestora. Cei născuți în august știu ce așteaptă toată lumea de la ei și vor să se separe complet de aceste presupuneri, trăindu-și viața după propriile reguli, potrivit collective.world.