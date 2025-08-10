4 zodii reușesc să construiască familii puternice în jurul lor

Gemeni

Gemenii sunt zodia care construiește familii puternice oriunde. Au o familie de la locul de muncă, o familie din liga sportivă pentru adulți, o familie din clubul de carte, o familie de studenți străini, etc. Au întâlnit unul dintre cei mai buni prieteni ai lor la barul din apropiere, în timpul unei vacanțe all-inclusive. Sunt zodia care este invitată la nunta verișoarei de gradul doi a stilistului mamei lor, pentru că au conexiuni.

Pe oricine întâlnesc, în orice circumstanțe, Gemenii îi fac pe oameni să se simtă văzuți și apreciați, iar acest lucru duce la relații puternice. Gemenii sunt întotdeauna deschiși la noi legături, nu sunt fideli celor mai bune prietene din liceu. Prietenia este o cale în viață și oameni noi ți se pot alătura oricând.

Rac

Racii sunt păsările-mamă ale familiilor pe care le-au ales. Sunt mereu atenți la toată lumea și se asigură că oricine are suficientă mâncare. Sunt umărul pe care să plângi și cel care șterge numărul unui fost iubit toxic din telefonul tău mobil atunci când este cazul, dar nu ești pregătit.

Un Rac știe că o familie biologică nu este garantată a fi perfectă și nici aleșii tăi, dar cel puțin au mai mult de spus în ceea ce privește încrederea. Se deschid față de oamenii cu cele mai bune rezultate, cei care au dovedit de ce merită să fie primiți în turmă. Racul este mai preocupat de calitate decât de cantitate.

Săgetător

Un Săgetător este un cățel vagabond care dorește să fie adoptat de orice familie drăguță care își dorește un animal de companie loial. Le place să fie bineveniți în relațiile existente și să se integreze în dinamica grupului.

Sunt cameleoni care își pot activa farmecul atunci când este nevoie sau pot deveni discreti și calmi atunci când situația o cere. Vor doar să absoarbă cât mai multă dragoste posibil, oriunde o pot obține. Pe stradă sau în cealaltă parte a lumii, sunt dispuși să mute munții din loc pentru a găsi un grup de oameni cărora să le aparțină.

Pești

Peștii sunt mereu în căutarea familiilor lor spirituale, cei care le împărtășesc credințele și căutarea nesfârșită a cunoașterii. Oameni cu care pot vorbi despre evenimente actuale și politică fără să se teamă că vor jigni. Așa este structurat creierul lor. Există prea multe gânduri care se învârt în creierul lor, încât a le lăsa nerostite ar fi o risipă.

Citește pe Antena3.ro Trupele Paraziţii şi Vama şi-au anulat concertele de la Festivalul Untold

Ei caută oamenii care îi vor sprijini cel mai mult, indiferent de situație. Oamenii care îi plac cu adevărat pentru cine sunt, nu doar pentru că au același ADN. Oamenii care i-au văzut crescând, schimbându-se și evoluând, și care pot spune sincer: „Sunt mândru de tine”. Un Pește poate recunoaște când cineva are o perspectivă exterioară precisă asupra persoanei care a devenit, potrivit collective.world.