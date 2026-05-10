4 zodii au parte de o zi cu energie spirituală rară pe 10 mai 2026

Energia acestei zile favorizează presentimentele, coincidențele cu sens și deciziile care pot schimba direcția viitorului. Pentru aceste patru zodii, Universul trimite indicii imposibil de ignorat.

1. Pești

Pentru nativii Pești, ziua de 10 mai vine cu mesaje puternice prin vise și intuiție. Luna aflată chiar în semnul lor îi face extrem de receptivi la simboluri și semne subtile.

Un vis aparent ciudat sau o stare greu de explicat poate ascunde, de fapt, un avertisment sau o revelație importantă. Peștii vor simți că anumite lucruri capătă brusc sens și că trebuie să fie foarte atenți la ceea ce simt instinctiv.

Universul le transmite că răspunsurile pe care le caută există deja în interiorul lor.

2. Rac

Racii primesc claritate într-o situație care îi consumă de mult timp. Intuiția lor devine incredibil de puternică, iar pe 10 mai vor ști exact ce trebuie să păstreze în viața lor și de ce trebuie să se desprindă.

Luna în Pești le oferă curajul emoțional de a lua o decizie importantă. În plus, mulți nativi vor simți că s-au vindecat de o rană veche și că pot merge mai departe fără teamă.

Este o zi în care Racii înțeleg că libertatea începe atunci când renunță la ceea ce îi ținea blocați.

3. Scorpion

Scorpionii au parte de una dintre cele mai intense zile intuitive din această perioadă. Simțurile lor sunt extrem de ascuțite, iar presentimentele se pot dovedi surprinzător de exacte.

Pe 10 mai, un semn aparent banal sau o conversație neașteptată îi poate ajuta să ia o decizie majoră. Este momentul în care Scorpionii își dau seama că au puterea să își schimbe complet direcția în viață.

Universul le arată că sunt mult mai curajoși decât credeau.

4. Vărsător

Pentru Vărsători, ziua de duminică vine cu un adevărat „wake-up call”. Un eveniment, o întâlnire sau chiar o simplă realizare îi poate face să vadă foarte clar ce au de făcut mai departe.

Deși Vărsătorii preferă să își urmeze propriile reguli, Universul le trimite acum un semn imposibil de ignorat. Este o perioadă în care trebuie să își asculte vocea interioară și să accepte că uneori răspunsurile vin exact atunci când nu le cauți.

10 mai poate deveni ziua în care aleg un nou drum.